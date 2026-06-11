El día que compararon a Yago Iglesias con Paco Jémez: así fueron los inicios del nuevo entrenador del Avilés

“A nivel personal nunca tuve ninguna duda de que iba a llegar alto. En la temporada que estuvo aquí se le vio que tenía muchas condiciones para estar en el fútbol”. Antes de firmar por el Avilés, Yago Iglesias ha pateado, y mucho, los campos del fútbol gallego. Allí aprendió el oficio de ser entrenador aunque, como aseguran los que más le conocen de aquella época, siempre se mantuvo fiel a su esencia: el fútbol de posesión. Ya fuese dirigiendo juveniles o en su primera aventura sénior, su idea era firme. Además, a pesar de la juventud que atesoraba en aquella época, ya dejaba destellos de la proyección que iba a acabar cumpliendo. LA NUEVA ESPAÑA ahonda en los inicios del preparador santiagués.

Una de sus primeras experiencias, de gran éxito, fue al mando del juvenil del Santiago de Compostela. “Era increíble ver cómo trabajaba y cómo eran sus métodos de trabajo, muy actualizados. En una categoría tan pequeña como en la que estábamos no era lo normal ver a un entrenador que trabajase tanto durante la semana ni que se preparase tan bien los partidos”, asegura Antonio Álvarez, presidente del club en aquel momento. Era la temporada 2014/15. Un joven Iglesias se hizo cargo del equipo de Liga Nacional. Sin embargo, el inicio estuvo lejos de ser idílico. “Esa primera vuelta fue muy mala. Otro quizás no le hubiese aguantado en el puesto, pero nosotros valorábamos mucho su trabajo. El tiempo acabó dándonos la razón”, afirma el dirigente gallego. Su juvenil firmó una segunda vuelta dorada, sin conocer la derrota, y rozó el ascenso a División de Honor. “Siempre le gustó la propuesta que sigue ejecutando. Para el espectador es un fútbol muy bonito de ver”, afirma Álvarez, que no tiene dudas: “El Avilés ha acertado plenamente con su contratación”.

Noticias relacionadas

Los primeros pasos de Yago Iglesias en Galicia

El primero en darle la oportunidad a Yago Iglesias dentro del fútbol sénior fue el Noia, cuyo presidente era José Luis Botana. Era la temporada 2015/16. “Se le veía que era un entrenador con muchísimo talento”, asegura el gallego. Aquella campaña terminó con el descenso del equipo, pero su propuesta no pasó desapercibida. “El periódico de la zona nos sacó una portada en la que nos comparaba con el Rayo Vallecano de Paco Jémez, tanto por ser un club humilde como por la propuesta de juego. Yago la pegó en el vestuario del equipo”, indica Botana, que guarda un gran recuerdo de aquella época. “Los jugadores estaban encantados con él. Hace entrenamientos súper dinámicos y tiene una facilidad enorme para transmitir lo que quiere. Su propuesta gusta mucho”, subraya. Si tiene que definir a Yago, lo tiene claro: “Es un trabajador nato y sabe cómo enganchar a sus jugadores”.