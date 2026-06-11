Las primeras palabras de Yago Iglesias como nuevo entrenador del Avilés: "Hay una serie de jugadores que ya están en el club que es importante que continúen"

Yago Iglesias ya habla como nuevo entrenador del Avilés. El técnico gallego explicó en los medios del club cuáles fueron los motivos que le llevaron a firmar por el conjunto blanquiazul, destacando el papel de Diego Baeza y Miguel Linares, y empezó a esbozar las primeras líneas de su proyecto. “Hay una serie de jugadores que ya están en el club que es importante que continúen”, aseguró el santiagués, que, a la hora de hablar de fichajes, quiere que los nuevos traigan “ilusión y energía”. Estas fueron sus palabras:

Motivos de su fichaje

“El proyecto que tiene el club y las personas que lo lideran. Tanto Diego Baeza como Miguel Linares son figuras clave para que yo esté aquí. Desde que tuvimos los primeros contactos nos han transmitido una ilusión enorme por el proyecto y es difícil decirles que no. Nos han transmitido esa ilusión y así también lo siento. Estoy muy ilusionado con este proyecto”.

Conocimiento del club

“Independientemente de ser rivales hasta la fecha, los entrenadores, cuando hacemos análisis, miramos más allá de los nombres de los futbolistas. El Avilés lleva años haciendo las cosas muy bien, nos hemos enfrentado muchas veces y siempre he tenido la misma percepción y sentimiento. He visto un crecimiento en todos los sentidos. Siempre he tenido relación con gente que ha formado parte del club y me han hablado muy bien de él”.

La confianza por parte del club

“Firmar por dos años es algo que viene por parte del club. Además del ámbito futbolístico, tienen unas ideas en el ámbito institucional que son muy interesantes. A la hora de buscar un entrenador me dijeron que la única opción era yo, que es algo a tener en cuenta. Estamos muy alineados, que haya un proyecto con esta confianza es muy positivo”.

Renovaciones y fichajes

“Hay una serie de jugadores que ya están en el club que es importante que continúen. El club hará un esfuerzo para que así sea. Que esa columna vertebral siga es importante, conocen el club y saben qué es el Avilés. Todo jugador que se sume al proyecto tiene que cumplir dos requisitos: tener ilusión, es fundamental que la gente que venga al Avilés tenga esas ganas de crecer con el club; y que venga con energía. Quiero jugadores que tengan energía en varios focos, tanto a nivel personal como a nivel condicional y técnico, para ser un equipo intenso y que durante los 90 minutos pueda repetir esfuerzos”.

Aprender de la ciudad y el club

“El primer reto es empaparme rápido de lo que es la ciudad y el club. Es importante, cuando llegas a un sitio, tener claro a dónde vas y conocerlo en todos sus estamentos. Quiero conocer a todos los trabajadores, sentir un poco la ciudad y, a partir de ahí, dar forma, en cuanto a nombres, a lo que queremos que sea este nuevo Avilés. Es un club que conocemos bien, seguramente esa cercanía que tenemos gallegos y asturianos también haga que todo sea más sencillo. Pienso que cuando hay ilusión y ganas todo es más fácil. Voy a poner todo de mi parte para empaparme cuanto antes y ser un integrante más del club y la ciudad para, a partir de ahí, crecer de la mano”.

Mensaje a la afición

“Quiero que la afición disfrute mucho con su equipo. Esta temporada es un paso más dentro del proyecto, para afianzar el crecimiento del club en todos los ámbitos, y ojalá seamos capaces de confeccionar una buena plantilla. Tenemos una dirección deportiva y una secretaría técnica de mucho nivel, es uno de los principales motivos de fichar por el Avilés”.

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Mejorar como local

“Los rivales deben saber que vienen a un campo complicadísimo. Queremos ganar siempre y, sobre todo, en casa. Es fundamental que el equipo, arropado por su gente, dé su máximo nivel. Para nosotros será fundamental. El equipo va a tener que hacer cosas muy bien desde el primer día para que esto sea recíproco. Queremos generar sinergias para que entre todos tengamos una temporada digna de valorar y que disfrutemos todos”.