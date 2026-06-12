La gran revelación de la pasada temporada en el Avilés, en el escaparate del fútbol internacional

Uno de los nombres que más interés ha generado en el mercado de fichajes de la última plantilla del Avilés es Osky. El lateral ovetense, nacido en 2004, fue la gran revelación de la pasada campaña en el conjunto blanquiazul y su rendimiento no ha caído en saco roto. Tras ser suplente habitual en la campaña del ascenso, el asturiano dio un puñetazo en la mesa durante los últimos meses, asentándose como titular en la zaga avilesina. Esa sorprendente evolución, sumada a la juventud que aún atesora el defensor, ha llamado la atención de muchos clubes, tanto en España como en el extranjero. Varios conjuntos de la Primera División portuguesa se han interesado en hacerse con sus servicios, algo que también buscan equipos de la Segunda División española. Por el momento, todo está en fase embrionaria, pero parece complicado volver a ver a Osky de corto en el Suárez Puerta.

Osky atrae el interés de varios clubes

Osky fue la gran sorpresa del pasado mercado veraniego del Avilés. Tras decidir, a principios de la ventana, esperar para tomar una decisión sobre el futuro del ovetense, en los últimos días de agosto el club decidió dar una nueva oportunidad al asturiano, que formó parte del equipo que consiguió el ascenso a Primera Federación. La decisión no pudo ir mejor. El ovetense, que fue suplente en Segunda Federación, se consolidó en la zaga blanquiazul como titular, disputando 25 encuentros, 23 de ellos como titular, en los que acumuló cerca de dos mil minutos.

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Ese buen rendimiento, sumado a su juventud, hizo que a lo largo de la pasada temporada fuesen muchos los equipos que se pasaron por el Suárez Puerta para ver en directo al futbolista. Ahora, libre tras finalizar contrato con el Avilés, todo apunta a que Osky seguirá su carrera lejos de Asturias. El ovetense está en la agenda de varios equipos de Primera División —para su filial— y Segunda División española, además de contar con el interés de equipos de Primera División portuguesa. En Primera Federación, donde hay un límite para los jugadores sénior, es una pieza muy cotizada.