El nuevo Avilés arranca por una de sus estrellas: un jugador clave, cerca de renovar

Tras confirmarse el fichaje de Yago Iglesias para el banquillo del Suárez Puerta, el Avilés empieza a perfilar la plantilla para su segunda temporada en Primera Federación. El club quiere mantener a parte de la columna vertebral que materializó la salvación en la categoría y, tras el adiós de Kevin Bautista, todo hace indicar que una de sus estrellas de la pasada campaña seguirá vistiendo de blanquiazul. Falta la firma, pero, si nada se tuerce, Santamaría seguirá en la entidad avilesina un curso más. El gijonés, muy cotizado en el mercado, será la primera renovación del nuevo Avilés.

Santamaría, primera renovación del nuevo Avilés

Santamaría es uno de los jugadores con mayor cartel del Avilés. El pasado verano un equipo de Segunda División ya puso sus ojos sobre él, pero el gijonés, feliz en el Suárez Puerta, rechazó la propuesta. Conscientes de que el ariete acababa contrato, han sido varios los equipos de la zona alta de Primera Federación que han tratado de persuadir al asturiano, que desde el primer momento antepuso escuchar la oferta blanquiazul antes de abrir la puerta de salida. De hecho, su primera reunión para analizar su futuro se produjo el pasado jueves, ya que durante los días anteriores el futbolista se encontraba de vacaciones. Las primeras conversaciones fueron fructíferas, dejando su renovación prácticamente cerrada a la espera de la firma.

La renovación llega, además, tras un año de debut brillante en Primera Federación por parte de Santamaría. El gijonés ya fue clave en la temporada del ascenso y la pasada campaña, a pesar de ser su primera vez en la categoría, consiguió marcar la diferencia. El delantero cerró el curso con ocho goles y tres asistencias en 34 encuentros —29 como titular—, siendo el tercer máximo goleador del equipo por detrás de Kevin Bautista y Javi Cueto. El canterano del Sporting fue, además, clave para amarrar la salvación gracias a sus tres goles en los últimos seis partidos.

Ocho goles y tres asistencias en su debut en la categoría

Con la renovación de Santamaría, el Avilés empieza, poco a poco, a montar la plantilla de la próxima temporada. El club se reunirá durante los próximos días con los jugadores que pretende renovar para crear así la columna vertebral del próximo proyecto. El lunes llegará a la ciudad Yago Iglesias, parte fundamental en la creación del equipo, lo que acelerará todas estas conversaciones. El siguiente en seguir los pasos del gijonés podría ser Cayarga, cuya renovación podría quedar encarrilada antes del fin de semana.