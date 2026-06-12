Ya es oficial: esta es la marca que vestirá al Avilés durante los próximos cuatro años

Ya es oficial. Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el Avilés vestirá la marca Macron durante las próximas temporadas. En concreto, hasta 2030. La unión entre el cuadro blanquiazul y la firma italiana tendrá presencia en los dos primeros equipos del club, el masculino y el femenino, y en todas las categorías inferiores. “Con la llegada de Macron se garantiza la calidad y la modernidad de una marca reconocida y consolidada en varios deportes a nivel mundial, especialmente en el fútbol, siendo ya una firma con prestigio. Se contará con material a la venta, tanto en las tiendas físicas como online, con un amplio y variado catálogo de productos que impulsará el merchandising oficial del club”, aseguran desde el cuadro asturiano.

“Estamos muy satisfechos de iniciar esta colaboración con Macron, una marca de referencia internacional y con una trayectoria contrastada en el mundo del deporte. Para nuestro club, con una historia profunda, una identidad muy arraigada en la ciudad y una visión ambiciosa de futuro, es fundamental contar con un aliado capaz de entender y proyectar nuestros valores”, afirma Diego Baeza, presidente del club, que apunta que esta alianza “nos permitirá ofrecer a jugadores, staff y seguidores prendas que reflejen quiénes somos y lo que representamos como ciudad y como club”. “Estamos convencidos de que, junto a Macron, construiremos algo sólido y duradero, con la importante mejora de los recursos que ponemos a disposición de nuestros aficionados. Esta alianza será un pilar importante en el desarrollo del proyecto del Real Avilés Industrial en los próximos años”, subraya.

Macron vestirá a todos los equipos del Avilés hasta 2030

Gianluca Pavanello, CEO de Macron, asegura estar “muy satisfecho de iniciar esta colaboración con el Real Avilés Industrial, un club con una historia importante, una identidad muy arraigada en su territorio y una visión ambiciosa de futuro”. “En Macron creemos que cada club tiene una historia única que merece ser contada a través de productos diseñados a medida, capaces de expresar sus valores, sus colores y el sentido de pertenencia de sus aficionados. Gracias a esta alianza, pondremos toda nuestra experiencia en innovación, diseño y rendimiento al servicio del Real Avilés Industrial, desarrollando colecciones exclusivas para jugadores, staff y seguidores. Estamos convencidos de que juntos construiremos un proyecto sólido y duradero que contribuirá al crecimiento y a la proyección del club en los próximos años”, sentencia.