El Avilés acerca posturas para conseguir la renovación de otra de sus estrellas

Una de las prioridades, tanto para el club como para Yago Iglesias, nuevo entrenador blanquiazul, es mantener parte de la columna vertebral de la plantilla del Avilés que consiguió la permanencia la pasada campaña. Con Santamaría muy cerca de sellar su renovación, los esfuerzos ahora se centran en amarrar la continuidad de otra de sus estrellas: Berto Cayarga. El extremo, el mejor fichaje del pasado mercado, se encuentra en conversaciones para continuar con la zamarra avilesina y, en las últimas horas, las posturas se han acercado. La decisión aún no está tomada, pero todo hace indicar que la negociación llegará a buen puerto. El asturiano tiene, por su parte, interés de varios conjuntos de Primera Federación, pero ha priorizado seguir en el Suárez Puerta. Cabe destacar que Cayarga fue el único avilesino del club la temporada pasada.

A lo largo de los últimos días se han producido varias reuniones entre el Avilés y el entorno de Cayarga para cerrar la renovación del avilesino. El extremo, uno de los futbolistas más destacados del conjunto asturiano, ha despertado el interés de varios equipos de la categoría, pero desde el primer momento ha priorizado escuchar la oferta del cuadro blanquiazul. Tras un primer intento por parte del club, con aumento salarial incluido, en las últimas horas se han acercado más si cabe las posturas para que el futbolista siga jugando en el Suárez Puerta. Todavía no hay acuerdo, pero la voluntad de ambas partes es buena y se transmite optimismo. Si nada se tuerce, Cayarga seguirá un año más como jugador del Avilés.

El Avilés acerca posturas con Cayarga

Lo cierto es que Cayarga fue el gran acierto del pasado mercado de fichajes por parte del Avilés. El avilesino, que llegó al Suárez Puerta tras dos temporadas de altibajos, pronto se convirtió en un fijo en los planes de Dani Vidal, ya fuese jugando en una de las bandas o como “10”. Esta campaña ha roto el récord de asistencias de su carrera, con siete, y, además, ha anotado cuatro dianas, convirtiéndose en el tercer jugador con más goles generados del equipo, con once, al igual que Santamaría —ocho goles y tres asistencias— y por detrás de Kevin Bautista —nueve goles y cuatro asistencias—. A lo largo del curso ha llegado a jugar como lateral en ciertos momentos en los que el cuadro avilesino ha tenido que volcarse al ataque. En total ha disputado 35 encuentros, 34 de ellos como titular, sumando más de 2.500 minutos.

De cerrar el acuerdo con Cayarga, el conjunto blanquiazul tendría encarriladas las renovaciones del avilesino y de Santamaría, otro de sus jugadores más destacados de la pasada campaña. Durante los próximos días el club se seguirá reuniendo con aquellos jugadores que pretende que sigan la próxima temporada. El lunes llega a la ciudad Yago Iglesias, una pieza que tendrá mucho peso a la hora de tomar decisiones. El nuevo Avilés se cimenta con talento asturiano.