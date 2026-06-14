Golpe en el mercado del Avilés: consigue renovar a una de sus estrellas para los próximos tres años

“Me siento querido tanto por la afición como por la gente del club, siempre me han tratado muy bien y eso me ha ayudado a tomar la decisión de quedarme”. Álvaro Santamaría será una de las piezas clave del nuevo Avilés. El conjunto blanquiazul ha oficializado la renovación del delantero gijonés, que se ha comprometido con la entidad avilesina para las próximas tres temporadas, hasta 2029. “Con esta renovación, el Real Avilés Industrial reafirma su apuesta por un proyecto sólido, de pertenencia y orientado al futuro”, asegura el club.

“Era una oferta que, estando en casa, era irrechazable”, afirma Santamaría. El delantero gijonés lleva dos veranos despertando el interés de muchos equipos de la categoría y de Segunda División, pero ha priorizado quedarse en Asturias para seguir desarrollando su carrera. Durante la pasada campaña, la de su debut en Primera Federación, el ariete produjo once goles —ocho dianas y tres asistencias—, además de ser clave para sus dos entrenadores, Lolo Escobar y Dani Vidal. El asturiano, además, tuvo gran importancia en la temporada del ascenso a la tercera categoría del fútbol nacional.

Santamaría firma hasta 2029

De esta manera, Santamaría se une a Pablo Álvarez como los únicos jugadores con contrato del Avilés para la próxima campaña. El cuadro blanquiazul, además, presentará este lunes a su nuevo entrenador, Yago Iglesias, una pieza clave de cara a confeccionar la plantilla. Todo hace indicar que el siguiente jugador que seguirá los pasos del delantero gijonés será Cayarga, cuya renovación está muy cercana, como informó ayer LA NUEVA ESPAÑA.