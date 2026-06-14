El primer fichaje del Avilés en Primera Federación tiene nuevo equipo: un viejo conocido del conjunto blanquiazul
El extremo madrileño vuelve al conjunto donde se formó como futbolista
N. M.
Raúl Hernández, primer fichaje del pasado mercado veraniego del Avilés, ya tiene nuevo destino. El extremo ha firmado por un viejo conocido del club asturiano, el Rayo Majadahonda, que, tras caer en la final del ascenso ante el conjunto avilesino, el pasado mes de mayo consiguió el ascenso a Primera Federación tras terminar el campeonato liguero como campeón del grupo 5 de Segunda Federación.
Raúl Hernández firma por el Rayo Majadahonda
Hernández defendió la camiseta del Avilés durante la primera mitad de la pasada temporada. El extremo madrileño disputó 20 encuentros con el conjunto blanquiazul, 13 de ellos como titular, sumando más de mil minutos y consiguiendo anotar uno de los goles del año en el duelo ante el Talavera. Sin embargo, el club decidió, en el mercado de invierno, prescindir de sus servicios para acometer el fichaje de Luis Alcalde.
El futbolista terminó la campaña jugando en el Ourense, donde ya se enfrentó al cuadro asturiano en un encuentro que terminó con un 2-1 para los de Lolo Escobar.
Pendiente del reparto de grupos
Ahora falta por saber si Raúl Hernández y el Avilés volverán a cruzar sus caminos. Todo dependerá del reparto de grupos que realice la Federación Española, algo que, hasta que finalice la fase de ascenso, aún está en el aire.
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