La llegada de Yago Iglesias acelera el mercado del Avilés: dos jugadores en la agenda blanquiazul y otra renovación encarrilada

El Avilés quiere meter una marcha más a su mercado. El conjunto blanquiazul, que ya ha oficializado la renovación de Santamaría hasta 2029, presenta hoy a Yago Iglesias, su nuevo entrenador para la próxima campaña. El santiagués será una pieza clave en la planificación blanquiazul y su llegada a la ciudad acelerará el mercado blanquiazul en dos frentes: las decisiones a la hora de renovar o no a los jugadores de la pasada plantilla y los primeros fichajes veraniegos. Tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA, la continuidad de Cayarga ya está encarrilada y, en el capítulo de nuevos nombres, gustan dos futbolistas: Samu Mayo, pivote del Guadalajara, y Álvaro Ratón, guardameta del Ourense. Eso sí, ambas operaciones se encuentran en los compases iniciales.

Samu Mayo, un viejo conocido para Iglesias y Linares

Samu Mayo es un viejo conocido tanto para Yago Iglesias como para Miguel Linares, director deportivo del Avilés. De hecho, el jienense fue quien le dio la primera oportunidad dentro del fútbol semiprofesional. Linares fue el encargado de acometer su fichaje desde el filial del Cartagena al filial del UCAM Murcia para que, posteriormente, acabase debutando con el primer equipo universitario. De tierras murcianas se marchó al Pontevedra, donde coincidió con el actual entrenador del Avilés. El pivote leonés fue una pieza muy importante para el técnico santiagués, superando con creces los dos mil minutos en las dos campañas en las que coincidieron en Pasarón. Esta última temporada defendió la camiseta del descendido Guadalajara, donde sufrió una dura lesión que le impidió gozar de más protagonismo.

Álvaro Ratón, experiencia bajo palos

Otro de los nombres que Miguel Linares tiene apuntado en su agenda es el de Álvaro Ratón, portero del Ourense. Natural de Carballiño y con paso por equipos como el Montañeros, el Arroyo y el Villanovense, pasó por los filiales del Betis y del Zaragoza antes de llegar a debutar en Segunda División con el primer equipo maño. En La Romareda ocupó, salvo en su primera temporada, el rol de guardameta suplente durante siete campañas, hasta que decidió probar suerte en el extranjero, pasando por el Wisla Krakow polaco y el Lamia griego. El pasado verano decidió volver a casa y enrolarse en el Ourense, donde fue un fijo en la portería, disputando 32 encuentros y encajando 41 goles.

En ambos casos se han producido los primeros contactos con el entorno de los jugadores, pero por el momento no hay una oferta formal encima de la mesa. A esto se suma que la renovación de Cayarga está prácticamente encarrilada a falta de cerrar los últimos flecos, con un contrato de dos temporadas. Y, con la llegada de Iglesias a Avilés, todo se acelerará para ir creando la nueva plantilla blanquiazul.