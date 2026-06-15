Miguel Linares quiere crear una estructura en el Avilés: "Tenemos que darle solidez al proyecto"

Miguel Linares, director deportivo del Avilés, analizó los primeros pasos del club en el mercado de fichajes. El jienense, recientemente renovado, puso el foco en “crear una estructura” en el club y aseguró que este verano se verán contratos de mayor duración entre los futbolistas blanquiazules. Además, no quiso descartar la renovación de ninguno de los integrantes de la pasada plantilla. Estas fueron sus palabras:

Las renovaciones

“Para la renovación de Santamaría hemos trabajado durante un tiempo, estamos muy contentos con que pueda continuar otras tres temporadas. No tiene mucho sentido dar un número de renovaciones, porque al hablar con los jugadores las cosas cambian. Tengo un número en la cabeza, pero el camino te va poniendo y quitando piezas. Estamos trabajando en ello. El mercado va lento, todos los jugadores quieren escuchar sus diferentes opciones y eso hace que todo se retrase”.

La pareja con Yago Iglesias

“Vamos a trabajar de manera conjunta tanto con Yago como con Álex Otero, segundo entrenador. No somos una dirección deportiva que imponga nombres. Sabemos quién es Yago, a lo que quiere jugar y cómo son sus equipos. Hay que elegir bien el perfil de jugador, con precisión a la hora de acertar con lo que queremos en cada futbolista. Trabajaremos de manera conjunta todos, pondremos nombres encima de la mesa y daremos nuestra opinión para que todo se haga con la misma idea”.

Kevin Bautista

“Tengo una buena relación con Kevin, lo conozco desde hace muchísimos años. Él decidió despedirse porque lo sentía así. A posteriori lo hemos hablado y él tiene su idea, puede escoger su camino y es totalmente respetable. Lo he visto como algo natural”.

Los descartes

“No se puede decir que aquellos jugadores con los que no se ha contactado se hayan descartado por una simple razón: estamos haciendo los pasos en orden. Primero fue la renovación de la dirección deportiva, luego la contratación del entrenador y la renovación de jugadores que consideramos prioritarios y, a posteriori, haremos las demás. Tenemos que sentarnos con el cuerpo técnico para definir los perfiles. Forma parte del proceso natural. Tendré conversaciones con todos los jugadores de la pasada plantilla”.

Apuesta por jugadores asturianos

“Nos gusta mucho tener asturianos en plantilla. Partimos de la base de que los jugadores de la plantilla tienen que tener el nivel, pero sí que nos gusta que los futbolistas quieran estar en el club, en su casa o en el equipo de su ciudad. Creo que en temporadas anteriores hemos tenido bastantes jugadores asturianos y nos encantaría seguir contando con ellos. Consideramos que es un punto a favor: cuantos más jugadores quieran estar tiempo en el club, mejor. Puede ser un buen camino”.

Contratos a medio plazo

“Somos partidarios de crear estructura, no de tener situaciones de jugadores que vienen y al año siguiente se van. Tenemos que darle solidez al proyecto, que no todos los años haya que crear una plantilla totalmente nueva. Lo hemos demostrado con Yago Iglesias y con Santamaría. Nos gustaría darle esa estructura al club y que los jugadores no se queden solo una temporada”.

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Objetivos

“Es pronto para hablar de objetivos porque ni tenemos la plantilla hecha ni están hechas las de nuestros rivales. Me parece un poco atrevido hablar ahora de objetivo. Ahora mismo el objetivo es crear una plantilla para la idea que quiere el míster, que definamos bien los perfiles y que pueda jugar a lo que queremos. Cuando todo esté definido podremos hablar de objetivos deportivos”.