Yago Iglesias marca la hoja de ruta del nuevo Avilés: "El primer objetivo es buscar unos perfiles de jugador determinados"

Yago Iglesias ya está en Avilés. Una semana después de su confirmación como entrenador blanquiazul, el técnico gallego aterrizó este lunes en la ciudad para ponerse a crear el nuevo proyecto avilesino. “Es un día especial porque empieza la andadura de una nueva temporada en la que tenemos tanta ilusión puesta”, destacó Miguel Linares, director deportivo, durante la presentación del santiagués. Iglesias, que estuvo acompañado de su segundo entrenador, Álex Otero, no quiso poner objetivos a medio plazo y aseguró centrarse en la confección de la nueva plantilla asturiana. Antes de lanzarse al mercado de fichajes indicó que se reunirá con los jugadores de la pasada campaña para trabajar en las posibles renovaciones. Estas fueron sus palabras:

Agradecimientos

“Quiero dar gracias a todos, especialmente a Miguel Linares y a Diego Baeza, por haber pensado en nosotros para coger las riendas del Avilés. La palabra que nos define tanto a nosotros como al club es ilusión. Desde que se pusieron en contacto con nosotros fue un match a primera vista, hubo buena sintonía. Cuando empezamos a hablar de objetivos nos dimos cuenta de que este era el sitio donde teníamos que estar. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y, desde fuera, siempre nos ha parecido que están haciendo las cosas muy bien, el crecimiento ha ido a pasos agigantados. Para nosotros es muy importante y muy ilusionante formar parte de este crecimiento”.

Las negociaciones

“Fue algo relativamente rápido y muy natural. Hubo dos personas clave: Diego Baeza, como presidente, con el que tuve una llamada para tantear y estuvimos hablando una hora, y Miguel Linares, que tiene una secretaría técnica de un nivel altísimo. Estamos en el sitio adecuado para seguir creciendo nosotros como cuerpo técnico”.

Objetivos

“El primer objetivo es buscar unos perfiles de jugador determinados. Sé que queréis un titular que diga que vengo a ganarlo todo y, evidentemente, los entrenadores vivimos de resultados y de la ilusión, y esa ilusión se consigue ganando mucho. Pero, antes de eso, hay que confeccionar una plantilla adecuada a lo que queremos ser y, a partir de ahí, trabajar sin descanso para que vengan los resultados”.

El recibimiento de la afición

“Estos días he estado fuera y no he tenido mucha percepción de lo que pueda opinar la gente. Tengo redes sociales, pero no les hago mucho caso. Hemos recibido muestras de cariño y, a partir de hoy, viviré esas sensaciones en primera persona. Los entrenadores tenemos que estar donde se nos quiere y el Avilés ha demostrado, desde el primer momento, que quiere que estemos aquí”.

El mercado de fichajes

“Desde hace días estamos hablando con total sinceridad con Miguel Linares y Antonio Cruz. Nos han transmitido esa manera de trabajar desde el primer momento, que sea algo fluido y que no habrá imposiciones. Tenemos claro el tipo de jugadores que queremos y, a partir de ahí, será la secretaría técnica la que tenga peso en los nombres que se pongan encima de la mesa. No entiendo otra forma de trabajar que no sea de manera conjunta. Es la primera vez que nos encontramos en una situación donde un grueso de la plantilla no tiene contrato. Queremos hacer renovaciones que creemos que son importantes, tanto por el nivel futbolístico de los jugadores que había en plantilla como por el sentimiento de pertenencia y porque conocen el club. Estamos en un momento en el que podemos acceder a lo que queramos, aunque hay una competencia feroz a la hora de firmar jugadores. El Avilés se desmarcará del resto de clubes por su filosofía”.

El Avilés de Yago

“Quiero transmitir energía, pero de forma bien entendida. Cada entrenador tiene su idea. Todos hablamos de energía, pero unos lo enfocan más a aspectos físicos y de intensidad; yo la entiendo como una mentalidad. Queremos jugadores que vengan al Avilés para crecer, creo que estos últimos años se han visto ejemplos de ello. Para mí eso es energía, energía positiva. Esa energía tiene que ver también con un perfil fresco, con ser un equipo dinámico, que seamos propositivos y queramos jugar en campo contrario”.

Renovaciones

“Hay una serie de jugadores que han llamado mucho la atención tras una temporada excepcional. No puedo decir un número exacto de renovaciones, pero sí que nos gustaría que siguiesen varios de la temporada pasada”.

Natalio

“Todavía no he hablado con él, solo he hablado con el club que me contrata. Estos días empezaré a hablar con ciertos jugadores de forma más personal”.

La continuidad de nombres como Babin o Álvaro

“Todavía no puedo responder a eso, tenemos que sentarnos a hablar. Estamos hablando de perfiles para la idea que queremos llevar a cabo. Yo vengo con una idea, pero quiero empaparme del club. Quiero ver qué me transmiten desde el club de los jugadores que han estado la pasada temporada y juntarlo con mi idea. Es importante tener todas las piezas claras para crear esa columna vertebral”.