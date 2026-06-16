El filial del Avilés se prepara para un nuevo ascenso: estos son sus movimientos en el mercado de fichajes
El conjunto blanquiazul ha realizado tres fichajes y dos renovaciones en busca del tercer ascenso consecutivo
Mientras el primer equipo se está tomando el mercado de fichajes con calma, en el filial del Avilés han arrancado el verano con velocidad de crucero. El segundo equipo blanquiazul, que suma dos ascensos de manera consecutiva, quiere repetir gesta esta campaña y, para ello, se está moviendo con rapidez de cara a confeccionar una plantilla competitiva. Matías Vigil, director de cantera, ha protagonizado ya tres fichajes y dos renovaciones, a lo que se suma la continuidad de Geni Suárez, leyenda del club y técnico del equipo. El objetivo parece claro: hacerse un hueco en Tercera Federación.
En el capítulo de fichajes, el Avilés B ha incorporado, en los últimos días, a Diego Pereira, futbolista que ya defendió la camiseta del primer equipo; Pelayo, lateral que pasó por la cantera del club en etapa juvenil; y Kike Meaurio, futbolista con experiencia tanto en Tercera como en Segunda Federación.
El filial blanquiazul pisa el acelerador
Además, en el capítulo de renovaciones, el Avilés se ha asegurado la continuidad de Mini, extremo, y de Romeo, que la pasada campaña, cedido por el cuadro blanquiazul, ascendió a Tercera Federación defendiendo la zamarra del Condal. También seguirá en el banquillo avilesino Geni Suárez, leyenda del club que, en las últimas dos temporadas, ha conseguido dos ascensos consecutivos, pasando de Tercera a Primera Asturfútbol. Hugo Peláez es el único futbolista de la pasada plantilla que tiene contrato para esta campaña.
En el capítulo de salidas, el club ha confirmado que, para la próxima campaña, no contará con los servicios de Olivares, Rama, Luis, Mass, Menen, Lula, Martín, Dani y Jony.
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