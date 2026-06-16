El último entrenador del Avilés ya tiene nuevo equipo: un histórico del fútbol español

Lolo Escobar ya tiene nuevo equipo. El entrenador extremeño, que consiguió la salvación del Avilés en Primera Federación, ha fichado por el Numancia, histórico del fútbol español que en la actualidad milita en Segunda Federación. El de Don Benito se ha comprometido con el conjunto de Los Pajaritos durante una temporada con el objetivo de devolver al cuadro soriano a la tercera categoría del fútbol nacional.

Escobar llegó al Avilés en la jornada 30, cuando parecía que el club estaba destinado a acabar la temporada en puestos de descenso. El extremeño, que contaba con experiencia en este tipo de escenarios, puso el foco en el “cambio de energía” que necesitaba el vestuario blanquiazul, algo que finalmente acabó consiguiendo. Llamó la atención de su nombramiento que en su contrato no figuraba ninguna opción de renovar en caso de conseguir la salvación, una condición en la que estuvieron de acuerdo ambas partes.

Lolo Escobar firma por el Numancia

El técnico extremeño cuenta con una dilatada carrera en los banquillos. Con pasado en equipos como el Mirandés, el Algeciras o el Lugo, el de Don Benito ha trabajado con nombres como Gelabert (Sporting de Gijón), Hassan (Oviedo) o Sergio Camello (Rayo Vallecano). “Me gustaría que mi equipo fuera lo más valiente posible, teniendo en cuenta también la dificultad de la categoría, los rivales, los campos... Todo eso influirá a la hora de hacer un plan de partido”, subraya Escobar en su página web, donde explica cómo es su metodología de trabajo.

Antes de dar el salto al mundo profesional, Lolo Escobar se curtió dentro de las categorías más bajas del fútbol madrileño. Sus primeros pasos los dio en el Villanueva del Pardillo, donde consiguió dos ascensos, uno a Primera Regional y otro a Regional Preferente. Tras ello, pasó por el Unión Adarve, con el que ascendió a Tercera División y se metió en play-off de ascenso a Segunda División B durante dos años consecutivos. Después pasó por el Puerta Bonita, el Trival Valderas y el Alcobendas, antes de recalar en Las Rozas, con el que ascendió a Tercera División y, al año siguiente, subió a Segunda División B.

Una trayectoria marcada por los ascensos y las permanencias

En la antigua Segunda B, Escobar empezó a forjar su nombre. Primero lo hizo en Las Rozas, donde consiguió la permanencia, y posteriormente con el Salamanca UDS. El técnico asumió el mando del equipo cuando este era el último de la tabla, con solo 3 de 24 puntos posibles, y lo salvó con una segunda vuelta de 18 partidos, logrando ocho victorias y otros tantos empates.

Del Salamanca pasó al Mirandés, en Segunda División, debutando en el fútbol profesional. En aquella plantilla Escobar tuvo nombres como los de Gelabert, Hassan, Iñigo Vicente o Sergio Camello. Allí no terminó la temporada, consiguiendo ocho victorias y seis empates en los 27 partidos en los que estuvo en el cargo.

El salto al fútbol profesional

Tras su experiencia en Anduva, Escobar firmó por el Hércules, en Segunda Federación, donde, como en el caso del Avilés, asumió el cargo a mitad de temporada. El pacense llevó al cuadro alicantino a clasificarse para la Copa del Rey gracias a cosechar, en 21 partidos, 35 puntos. Finalmente, su Hércules terminó la campaña séptimo, fuera de play-off, pero, si se mira la clasificación solo con los partidos dirigidos por el nuevo técnico blanquiazul, los herculanos habrían terminado terceros.

Su buen trabajo en el José Rico Pérez hizo que el Algeciras, de Primera Federación, se fijase en sus servicios. Allí coincidió con el que ya es su nuevo delantero, Javi Cueto. En tierras andaluzas logró sellar la permanencia a nueve jornadas del final de campaña. Con él en el banquillo, Cueto tan solo disputó ocho partidos como titular, sumando poco más de mil minutos en los que anotó cuatro goles.

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Su paso por Algeciras y Lugo

Del Algeciras se marchó al Lugo, su última experiencia antes de hacerse con el banquillo del Suárez Puerta. En el Avilés consiguió el objetivo por el que fue contratado, asegurar la permanencia del club en Primera Federación. El extremeño logró, en sus nueve encuentros al frente del conjunto avilesino, dos victorias, cuatro empates y tres derrotas. Ahora afronta un nuevo reto en Segunda Federación.