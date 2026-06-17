Uno de los máximos goleadores del Avilés pone sus ojos en el extranjero: así está su situación en el mercado de fichajes

“El mercado va lento, todos los jugadores quieren escuchar sus diferentes opciones y eso hace que todo se retrase”. Miguel Linares, director deportivo del Avilés, avanzó en la presentación de Yago Iglesias que hay jugadores de la pasada plantilla blanquiazul que quieren escuchar ofertas antes de decidir su futuro. Uno de los casos a los que se refería es el de Javi Cueto. El delantero maliayo, que el año pasado protagonizó nueve goles, ha puesto sus ojos en el extranjero de cara a dar un nuevo paso en su carrera. El cuadro blanquiazul aún no le ha mandado una propuesta de renovación, pero sabe de las intenciones del ariete, suplente a lo largo de esta campaña. Su continuidad no está asegurada, pero no es una de las marcadas en rojo por parte del tándem Iglesias-Linares.

Javi Cueto mira al extranjero

Javi Cueto fue, durante gran parte de la temporada, el máximo goleador del Avilés. El asturiano acabó la campaña con nueve dianas, empatado en cifras goleadoras con Kevin Bautista. Sus números tienen mayor mérito si se tiene en cuenta que el maliayo no llegó a disputar 600 minutos, saliendo tres veces como titular en los 26 encuentros que jugó. Su eficacia goleadora rompió todos los registros, consiguiendo anotar un tanto cada 79 minutos. Sin embargo, ese dato no sirvió para convencer a ninguno de sus dos entrenadores, que prefirieron apostar por nombres como Raúl Rubio o Aitor Uzkudun.

Esa facilidad para ver puerta fue algo que ya llamó la atención de varios equipos durante el pasado mercado invernal, pero, a pesar de esos intereses, el delantero asturiano siguió hasta final de temporada en el Avilés. Ahora, con el contrato ya finalizado, la situación es diferente. El ariete es consciente de que no forma parte de las renovaciones prioritarias del cuadro avilesino, por lo que ya se está moviendo en el mercado, con sus ojos puestos, sobre todo, en el extranjero. Su facilidad para ver puerta es algo muy cotizado tanto en la propia Primera Federación como fuera de nuestras fronteras, con varios conjuntos interesados en sus servicios.

Un gol cada 79 minutos

Sin embargo, desde el Avilés no se descarta al cien por cien su renovación. El cuadro blanquiazul ya sondea el mercado en busca de un nuevo delantero, pero no cierra la puerta a que, avanzado el verano, ambos puedan unir sus caminos. Cabe recordar que Javi Cueto, durante sus dos temporadas defendiendo la camiseta avilesina, ha anotado 25 tantos. El asturiano anotó 16 goles la pasada campaña en Segunda Federación —10 en liga, 3 en play-off y 2 en Copa Federación—, y este curso, ya en Primera Federación, consiguió ver puerta en nueve ocasiones, ocho de ellas entrando como suplente.