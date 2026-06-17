Esta es la ubicación de la nueva tienda del Avilés: estará en un punto clave de la ciudad

El Avilés quiere seguir expandiendo sus raíces por la ciudad. Tras oficializar su unión con Macron, marca italiana que diseñará la nueva camiseta blanquiazul, el club está finalizando los trámites para crear una nueva tienda en el centro de la villa. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, será en el número 4 de la calle Ruiz Gómez, en un local que hace esquina y que está a escasos metros del Ayuntamiento de Avilés. Así, el conjunto avilesino aumenta su impacto en una de las zonas de mayor tránsito de personas de la ciudad.

El Avilés ya cuenta con una tienda del club, ubicada en los bajos del Román Suárez Puerta. Sin embargo, con este movimiento el cuadro presidido por Diego Baeza se asegura tener presencia en pleno centro de la ciudad. La tienda, ubicada en la calle Ruiz Gómez, hace esquina con El Parche, uno de los puntos de la villa que más movimiento de personas congrega. Además, esto ayudará a acercar al club a los turistas que durante los meses de verano se pasean por la zona.

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El Avilés gana presencia en el centro de la ciudad

Este movimiento se suma, además, a la unión que ha cerrado el Avilés con la marca Macron. Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el Avilés vestirá la firma italiana durante las próximas temporadas. En concreto, hasta 2030. La unión entre el cuadro blanquiazul y la marca tendrá presencia en los dos primeros equipos del club, el masculino y el femenino, y en todas las categorías inferiores. “Con la llegada de Macron se garantiza la calidad y la modernidad de una marca reconocida y consolidada en varios deportes a nivel mundial, especialmente en el fútbol, siendo ya una firma con prestigio. Se contará con material a la venta, tanto en las tiendas físicas como online, con un amplio y variado catálogo de productos que impulsará el merchandising oficial del club”, aseguran desde el cuadro asturiano.