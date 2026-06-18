Entrevista exclusiva con Miguel Linares, director deportivo del Avilés: "El objetivo para la próxima temporada es acomodarse en la categoría y ser ambiciosos"

Miguel Linares (Jaén, 1991) afronta su tercer mercado veraniego como director deportivo del Avilés. Este año, a diferencia de temporadas anteriores, la renovación es total. Es el primer verano en el que el jienense ha podido elegir entrenador, Yago Iglesias, y tiene un lienzo en blanco para crear un nuevo Avilés. Tan solo hay dos jugadores con contrato, lo que le da libertad absoluta para moverse en el capítulo de fichajes. El andaluz se sienta con LA NUEVA ESPAÑA para analizar la pasada campaña, explicar el fichaje de Yago Iglesias y dar las primeras pinceladas del nuevo proyecto blanquiazul.

¿Qué nota le pone a la pasada temporada?

Un notable. El equipo consiguió el objetivo principal, que era la salvación. Nos costó más de lo que debería, pero estoy contento con el resultado final. Cambiaría cosas del proceso, pero sabía que la primera temporada iba a ser dura. Estoy contento con el resultado.

En Navidades se pasó de rozar el play-off a caer en barrena.

No es un caso concreto lo que explica eso, fue un cúmulo de cosas. Después del mercado invernal el equipo no salió excesivamente reforzado con la idea que teníamos. Además, se juntó con la dinámica negativa con la que empezamos el año, que eso es poco controlable. Los jugadores que llegaron en enero no tuvieron incidencia directa en las primeras jornadas que perdió el equipo. El mercado invernal no salió como queríamos, pero tampoco creo que el bajón fuese responsabilidad única de ello. No supimos cortar la dinámica por diferentes circunstancias. Mantener siempre la misma idea de juego nos influyó mucho, te vas poniendo nervioso y ves que pasa el tiempo y necesitas los puntos.

Linares hace balance de la pasada temporada

Hubo ciertas críticas tras los movimientos realizados en el mercado invernal.

Llevo dos años aquí y he cumplido dos veces el objetivo. Parto de la base de que, cuando se toman muchas decisiones todos los días, no todas van a ser aceptadas. Todas tienen un fondo y un camino detrás. Respeto a la gente que esté más o menos contenta, es muy difícil que todo el mundo esté de acuerdo con mis decisiones. Es algo que a mí también me pasa cuando veo movimientos de otros equipos, que puedo estar más o menos de acuerdo.

"Queremos que la afición vea cómo su equipo embotella al rival, Yago es el perfil ideal para ello"

Echando la vista atrás, ¿hubiese realizado antes el cambio de entrenador?

No. Intentamos aguantar a Dani Vidal lo máximo posible porque hacer un cambio de entrenador es algo traumático. Considero que Vidal, modificando ciertos aspectos, podría haber cambiado la dinámica del equipo. Además, hay un sobrecoste económico y un esfuerzo personal para que la persona que venga se adapte. Intentamos agotar todas las opciones de que Vidal continuase.

Tras Dani Vidal firmó a Lolo Escobar. ¿Por qué tuvo tan claro que no iba a ser el entrenador de esta nueva temporada?

Fuimos muy claros en las conversaciones iniciales que tuvimos con Lolo Escobar. Teníamos pensado que un entrenador como él, dentro de las opciones que había en el mercado, nos podía dar lo que queríamos para esas nueve semanas. No queríamos extenderlo más.

Este será su tercer verano como director deportivo del Avilés.

Se vienen meses muy intensos. Llevamos dos temporadas y, pese a tener todo controlado, sigue habiendo cambios. Estamos en crecimiento, aunque ello supone cierta incomodidad a la hora de tomar ciertas decisiones. Estamos con mucha ilusión y ganas de darle continuidad a este proyecto. Ya estamos hablando de un proyecto a medio plazo, algo que sabemos que es muy difícil de crear, y por eso decidimos seguir creciendo con él.

El fichaje de Yago Iglesias y el nuevo proyecto

En la presentación de Yago Iglesias habló de crear una estructura a medio plazo. Sin embargo, usted sigue comprometiéndose por un año.

El club ha demostrado que, si estamos bien, vamos a continuar y, si no estamos bien, ninguno de los dos va a querer seguir. Mis conversaciones con Baeza siempre han ido sobre ello, que si estamos los dos cómodos vamos a seguir. Los resultados mandan: si hacemos play-off entiendo que me querrán renovar y si no se cumplen los objetivos no seguiré.

"La renovación de Santamaría indica la ambición del club, no tengo vértigo a que su contrato sea largo"

Su primera decisión tras renovar fue contratar a Yago Iglesias. ¿Fue la única opción para el banquillo?

Yago Iglesias es un entrenador que me gusta desde hace muchos años. No hemos tenido relación personal, pero sí profesional. Su perfil marca el camino que tenemos en mente. Queremos que este crecimiento dé al equipo más identidad y que tenga un estilo de juego de meter al conjunto rival en su campo, ser protagonistas y llevar el peso de los partidos. Queremos que la afición vea cómo su equipo embotella al rival, ese es el camino que queremos coger. Yago es el perfil ideal para ello. Mi trabajo es tener entrenadores controlados en caso de que Yago no saliese, pero fue nuestra primera opción.

Para ese estilo del que habla habrá que cambiar el campo.

Es algo que estamos estudiando. La idea es darle una vuelta y que Yago se sienta cómodo con el césped. Espero que sea algo que se materialice pronto, aunque no depende de mí. Espero buenas noticias.

Santamaría, contratos largos y plusvalías

La primera renovación fue la de Santamaría, que firma para los próximos tres años. ¿Cómo de importante es su continuidad?

Es un movimiento que indica la ambición del club y del proyecto. Que Santamaría se quede es un esfuerzo para nosotros, es un jugador cotizadísimo en el mercado que hemos asegurado para los próximos tres años. Es dar un golpe en la mesa que habla de hacia dónde queremos ir.

El último contrato de larga duración del Avilés, el de Julio Rodríguez, no acabó bien. ¿Da cierto vértigo comprometerse durante tanto tiempo?

Hay muchas diferencias entre ese contrato y el de Santamaría. Santa es un chico de 2001 con un potencial tremendo, con margen de crecimiento y que personalmente es un diez. Es de Gijón y quiere estar aquí. Además, es un perfil de delantero que encaja en todas las estructuras, tanto de falso nueve como de “9” que viene a recibir o que tira desmarques y mueve a los centrales. No me da vértigo su contrato, estamos súper contentos con la decisión. En ningún momento he sentido que el contrato de Santamaría vaya a poner en riesgo al club.

"Una de las ideas que manejamos es la de poder hacer caja con los jugadores con contratos largos"

Esa política, la de contratos de media y larga duración, abre la posibilidad de poder hacer caja con jugadores.

Es una de las ideas que tenemos. No creo que cerremos más contratos de tres años, es algo bastante peculiar, pero sí que los haremos de dos temporadas. Sabemos lo atractiva que es la Primera Federación, no solo en España, sino fuera. Nos gustaría generar plusvalías con jugadores y realizar alguna venta. Este año hemos tenido ese tipo de jugadores, como pudo ser Kevin Bautista, pero este verano se le acabó el contrato.

Antes habló de jugadores que quieran estar en el Avilés. ¿Es una de las prioridades en el mercado?

Queremos jugadores que quieran estar aquí, que busquen echar raíces y sientan al club. Me parece algo importante. Eso no significa que sean asturianos, significa que son jugadores que quieren crecer con el club.

Un mercado con muchas ventanas abiertas

A la espera de la renovación de Cayarga, ahora mismo cuenta con dos futbolistas en plantilla. ¿Cómo va a enfocar el mercado?

No tenemos un orden establecido. Si nos sale un jugador en el centro del campo que creemos que nos puede dar nivel lo vamos a cerrar, igual que si nos sale un central. Valoramos todas las posiciones. Tener solo dos jugadores con contrato nos abre muchas ventanas para dar forma a lo que queremos incorporar.

¿Qué rol va a tener Pablo Álvarez en el nuevo Avilés?

A Pablo Álvarez queremos verlo en la pretemporada, este año pasa a ser jugador sénior. Creo que es un perfil que puede encajar con Yago, pero tiene que demostrarlo. Salió cedido al Numancia, pero no disfrutó de los minutos que tenía pensados. Esta categoría es exigente, lo veremos y, si convence, se quedará. Si no, buscaremos una solución.

Una de las zonas donde hay mayor margen de mejora es la defensa. ¿Qué planes tiene?

Todos los jugadores de la defensa acaban contrato y ahora queremos acertar con los centrales. La idea de Yago es muy concreta, requiere jugadores con unas características muy concretas. Nuestro plan es replicar lo bien que funcionó la parcela ofensiva, pero subiendo el nivel en defensa.

¿Babin encaja en la idea de Yago Iglesias?

Aún no hemos hablado con él. Estamos teniendo reuniones con los jugadores y valorando las opciones que tenemos en el mercado. A partir de ahí valoraremos a quién le damos la continuidad y a quién no. No queremos precipitarnos. Cuando el jugador tiene contrato tiene el poder, pero ahora el poder lo tenemos nosotros. Queremos analizar bien el mercado y tomar decisiones.

Defensa, portería y objetivos

Otra de las posiciones que estuvo en el foco fue la portería. ¿Qué va a pasar bajo palos?

Estamos en un escenario similar al de la defensa. Tenemos que subir el nivel tanto en la portería como en la defensa.

El año pasado el objetivo del Avilés era asentarse en la categoría. ¿Qué reto se marca para esta temporada?

No puedo concretar, porque si ahora quince equipos empiezan a meter mucho dinero y nosotros somos el número dieciséis, tendré que pelear por salvarme. Ahora es muy difícil concretar. La idea es acomodarse en la categoría para mirar hacia los sitios que nos gustan según pasen las jornadas. La gente tiene que ser consciente de la dificultad de la categoría, decir que el Avilés quiere estar en play-off me parece una falta de respeto a la categoría. Queremos seguir acomodándonos. Este año íbamos en ese camino, pero se torció.

"Hay un par de jugadores con los que estamos hablando, pero el mercado está yendo lento"

¿Tiene algún fichaje encaminado?

Hay un par de jugadores con los que estamos hablando. El mercado es muy lento, pero la idea es ir haciendo incorporaciones. Quizás en la próxima semana podamos anunciar tres o cuatro movimientos. Queremos ir dando noticias.

¿Qué tiene pensado para Edu Cortina?

Edu termina contrato y no va a seguir con nosotros. La relación con él es buenísima. Su situación ha sido bastante delicada durante las últimas temporadas, siempre lo hemos apoyado y ha formado parte del club.

Pretemporada, Natalio y posibles cesiones

¿Con cuántos jugadores quiere empezar la pretemporada?

Con cuantos más mejor, no sé si serán quince, catorce o diecisiete. Nos gustaría que para empezar, que será dentro de un mes, tengamos el grueso de la plantilla, un 65-70 por ciento del equipo. Ahora todo se mueve muy lento porque todos los jugadores quieren más que su realidad. Todo el mundo quiere Segunda División, todos con los que hablo me dicen que si no les llaman de Segunda ya hablamos. Con el paso de los días se irá acelerando todo.

¿Ha hablado ya con Natalio?

Esta semana hablaremos. La relación con Natalio es súper fluida, tanto personal como profesionalmente. Ya sabemos quién es Natalio en el club y él nos conoce. Tendremos una conversación, hablaremos de fútbol, que nos diga qué le apetece y cómo está cómodo.

¿Tiene perfilada ya la pretemporada?

Estamos acabando de darle forma. Queremos jugar muchos partidos, dos veces por semana salvo en la primera y la última semana, para que la idea de Yago se vaya desarrollando.

¿Habrá amistosos ante Oviedo y Sporting?

No tenemos nada definido con ellos. He hablado con ellos, pero no hay nada cerrado, depende de ellos.

El año pasado tuvo una cesión por parte del Oviedo. ¿Será una vía que trate de explotar este verano?

Es algo que me gustaría. Creo que tanto Oviedo como Sporting son dos clubes que tienen que estar cerca del Avilés. Yo, tras dos años aquí, tengo más relación con ambos. La relación con el Oviedo es muy buena, hemos tenido un jugador suyo cedido, y con el Sporting aún no hemos tenido oportunidad, pero sí que creo que la podremos tener. La intención es acercarnos y tener una comunión chula entre ambos.