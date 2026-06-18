Una de las piezas clave del último ascenso del Avilés se aleja del club: así está su situación

Tras la presentación de Yago Iglesias como nuevo entrenador del Avilés, el club blanquiazul ha pegado un acelerón en el mercado de fichajes. Además de perfilar las primeras incorporaciones veraniegas, el cuadro avilesino ha comenzado a reunirse con los jugadores que, la pasada campaña, consiguieron la salvación en Primera Federación. Una de esas reuniones se produjo con Álvaro Fernández, guardameta que suma tres campañas y media en la entidad asturiana. Desde el club se le comunicó que se está buscando un nuevo portero y que, en principio, no se cuenta con sus servicios. La puerta no está cerrada del todo, ya que todo dependerá de lo que ocurra durante las próximas semanas en el mercado de fichajes, pero la intención es clara: fichar a un nuevo guardameta. Ese refuerzo cerraría la puerta al madrileño, tendrá que buscar un nuevo club.

Tras ser un jugador clave en el ascenso del Avilés a Primera Federación, deteniendo dos penaltis en el play-off, el rendimiento de Álvaro Fernández ha dejado ciertas dudas. El guardameta encajó, durante la pasada campaña, 1,7 goles por encuentro, uno de los peores registros de toda la categoría. A ello se suma, además, que a lo largo de la temporada llegó a perder el puesto con su compañero de posición, Nando Almodóvar. Fernández consiguió dejar la portería a cero en seis de los 28 encuentros que disputó y promedió tres paradas por partido, siendo el decimoctavo mejor en este registro de Primera Federación.

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El Avilés busca subir el nivel bajo palos

El propio Miguel Linares, director deportivo del Avilés, reconoció en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA que una de sus prioridades es mejorar la portería blanquiazul. “Tenemos que subir el nivel tanto en esa posición como en la defensa”, expresó el jienense. Uno de los nombres que se ha tanteado es el de Álvaro Ratón, guardameta del Ourense, con el que se han producido los primeros contactos. Además, cuesta imaginarse un escenario en el que Álvaro Fernández sea el portero suplente, ya que el futbolista ocuparía una de las 18 fichas sénior de las que dispone el club para confeccionar su plantilla. No se descarta una renovación a última hora, pero lo cierto es que, a día de hoy, los caminos del portero madrileño y del conjunto asturiano están más separados que nunca.