El Avilés encarrila su primer fichaje del verano: el jugador prioriza al club blanquiazul

El Avilés tiene prácticamente encarrilado su primer fichaje del verano. Se trata de Samu Mayo, pivote del Guadalajara y viejo conocido tanto de Yago Iglesias como de Miguel Linares. De hecho, ese buen recuerdo del entrenador santiagués es uno de los motivos que ha hecho que el cuadro asturiano se haya llevado el gato al agua. El centrocampista ha priorizado reencontrarse con su extécnico, que ya se lo quiso llevar al Lugo, de cara a dar un salto en su carrera tras un año complicado por culpa de una lesión. En las próximas horas apunta a cerrarse el acuerdo.

Samu Mayo es un viejo conocido tanto para Yago Iglesias como para Miguel Linares, director deportivo del Avilés. De hecho, el jienense fue quien le dio la primera oportunidad dentro del fútbol semiprofesional. Linares fue el encargado de acometer su fichaje desde el filial del Cartagena al filial del UCAM Murcia para que, posteriormente, acabase debutando con el primer equipo universitario. De tierras murcianas se marchó al Pontevedra, donde coincidió con el actual entrenador del Avilés.

Samu Mayo, un viejo conocido para Iglesias y Linares

En las dos temporadas en las que coincidieron Samu Mayo y Yago Iglesias en el Pontevedra, el pivote leonés fue una pieza capital en sus planes. En ambas campañas el centrocampista superó con holgura los 2.000 minutos disputados, siendo clave en un equipo que consiguió tumbar a varios equipos de Primera División en su periplo en la Copa del Rey. En su primera campaña juntos, Mayo disputó 31 encuentros, 26 de ellos como titular, y en la segunda llegó a jugar un partido más, 32, con las mismas titularidades. Además, aportó cierta cuota goleadora, anotando tres tantos en cada campaña que defendió la camiseta granate.

Sin embargo, su estreno en Primera Federación no fue un camino de rosas. El centrocampista leonés firmó por el Guadalajara, donde participó en 28 encuentros, acumulando cerca de 1.500 minutos. Una dura lesión que sufrió en el mes de febrero, sumada a los problemas que tuvo a la hora de recuperarse, condicionó su final de temporada. Ahora ya está plenamente recuperado y con ganas de asumir un nuevo reto.

El Avilés acelera sus primeros movimientos

El fichaje de Samu Mayo se suma a los últimos movimientos que está realizando el Avilés desde la llegada de Yago Iglesias a la ciudad. Además de reunirse con los jugadores de la pasada plantilla, el club ya trabaja en varias incorporaciones, como reveló Miguel Linares en la entrevista con LA NUEVA ESPAÑA. “Hay un par de jugadores con los que estamos hablando. El mercado es muy lento, pero la idea es ir haciendo incorporaciones. Quizás en la próxima semana podamos anunciar tres o cuatro movimientos. Queremos ir dando noticias”, apuntó el jienense. Por el momento, además de la renovación ya oficializada de Santamaría, el club blanquiazul tiene encarrilada la continuidad de Cayarga, que apunta a firmar para las próximas dos temporadas.