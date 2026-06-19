Ya es oficial: el Avilés confirma el adiós de tres de los héroes del último ascenso

Era un secreto a voces, pero ya es oficial. El Avilés ha confirmado que Kevin Bautista, Viti y Gete, tres de los jugadores protagonistas del ascenso a Primera Federación, no seguirán en el club la próxima temporada. El mediocentro andaluz, uno de los mejores jugadores de la pasada campaña, ya se había despedido de la afición avilesina a través de un comunicado y una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, y en las últimas horas fueron el cántabro y el leonés los que se pronunciaron a través de sus redes sociales.

“Ascenso y salvación, deberes hechos. ¡Ha sido un auténtico placer!”, afirmó Gete, que asegura quedarse “con la villa y su gente siempre en mi corazón”. El centrocampista cántabro disputó esta temporada 33 encuentros, 24 de ellos como titular, llegando a superar los 2.000 minutos. El jugador ha pasado a la historia del Avilés por ser el autor del primer tanto del club en Primera Federación, el que anotó en la primera victoria de la temporada ante el filial de Osasuna. Además, dio cuatro asistencias.

Gete, Viti y Kevin Bautista se despiden del Avilés

“Gracias de corazón a toda la familia avilesina. Han sido dos años increíbles, con vivencias inolvidables y con compañeros que me llevaré para siempre. Hicimos el trabajo y pusimos al Real Avilés, en el sitio que se merece”, subrayó Viti, otro de los nombres que dice adiós al club tras dos temporadas. Tras gozar de mucho protagonismo en Segunda Federación, superando los 2.000 minutos, esta campaña sufrió varias lesiones que le impidieron estar disponible. Acabó la campaña con diez partidos jugados, cinco de ellos como titular, en los que repartió una asistencia. “Toca partir y seguir disfrutando de esto que tanto amo, el fútbol. Quiero desear toda la suerte en el futuro al club y que cumpla sus objetivos”, señaló.

Otra de las salidas, ya confirmada por parte del jugador, es la de Kevin Bautista, futbolista que protagonizó nueve tantos y repartió cuatro asistencias la pasada campaña. “Me voy contento de dejar al Avilés, como mínimo, donde se merece estar. Me da mucha pena porque han sido dos años muy bonitos, aunque también duros. Conseguimos el objetivo las dos temporadas y en lo personal han sido mis mejores años futbolísticamente. Al final uno tiene que mirar por sí mismo y seguir tirando hacia arriba”, reconoció el sevillano en una entrevista para LA NUEVA ESPAÑA.