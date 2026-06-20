Cayarga renueva por una temporada con el Avilés: "Al margen de ser el club de mi ciudad, creo que hay un gran proyecto fuerte detrás"

“Al margen de ser el club de mi ciudad, creo que hay un gran proyecto fuerte detrás en el que cada año se dan pasos adelante para seguir creciendo a todos los niveles. Se hará un buen equipo, como se ha demostrado con la llegada del nuevo entrenador y la renovación de Santamaría”. Berto Cayarga seguirá un año más como jugador del Avilés. Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el extremo avilesino ha renovado por una campaña con el cuadro blanquiazul, con opción a otra más en función de objetivos.

“Desde el primer momento hubo mucho acercamiento entre las dos partes”, asegura Cayarga, que afirma estar “muy contento de seguir en mi equipo”. “Tengo ganas de empezar ya y de pelear una temporada más por el objetivo”, apunta el extremo.

Cayarga renueva con el Avilés

Lo cierto es que Cayarga fue el gran acierto del pasado mercado de fichajes por parte del Avilés. El avilesino, que llegó al Suárez Puerta tras dos temporadas de altibajos, pronto se convirtió en un fijo en los planes de Dani Vidal, ya fuese jugando en una de las bandas o como “10”. Esta campaña ha roto el récord de asistencias de su carrera, con siete, y, además, ha anotado cuatro dianas, convirtiéndose en el tercer jugador con más goles generados del equipo, con once, al igual que Santamaría —ocho goles y tres asistencias— y por detrás de Kevin Bautista —nueve goles y cuatro asistencias—. A lo largo del curso llegó a jugar como lateral en ciertos momentos en los que el cuadro avilesino tuvo que volcarse al ataque. En total disputó 35 encuentros, 34 de ellos como titular, sumando más de 2.500 minutos.

La renovación de Cayarga es la segunda operación del Avilés durante este mercado de fichajes tras asegurarse la continuidad, para las próximas tres temporadas, de Santamaría. Además, el club avilesino firmó como nuevo entrenador a Yago Iglesias.