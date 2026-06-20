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El futuro de uno de los jugadores más queridos por la afición del Avilés, en el aire: así está la situación

El club blanquiazul, pendiente de la decisión sobre la renovación de Isi Ros, pieza importante en el ascenso a Primera Federación

Isi Ros, durante el partido de la primera vuelta ante la Ponferradina

Isi Ros, durante el partido de la primera vuelta ante la Ponferradina

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N. Menéndez

El Avilés sigue avanzando en la planificación deportiva de cara a la próxima temporada. Mientras termina de cerrar el primer fichaje del verano, el centrocampista Samu Mayo, la dirección deportiva, coordinada con Yago Iglesias, ahonda en las renovaciones de los jugadores de la pasada campaña. Tras confirmarse el adiós de nombres como Kevin Bautista, Viti o Gete, otro de los nombres que centra las conversaciones en las oficinas blanquiazules es el de Isi Ros. El extremo murciano, uno de los protagonistas del ascenso avilesino a Primera Federación, perdió protagonismo durante la pasada campaña y ahora, con la llegada del técnico santiagués, se baraja su continuidad en el club. El futbolista cumple, a final de año, 31 años.

El nombre de Isi Ros ha sido uno de los más queridos por la afición desde su llegada al Suárez Puerta, en la campaña del no ascenso ante el filial del Granada. Tras salirse ese año a las órdenes de Emilio Cañedo, el murciano decidió regresar a su tierra para enrolarse en el Águilas, rechazando la propuesta del Avilés para su renovación.

Isi Ros, una renovación pendiente en el Avilés

Año y medio más tarde, en el mercado invernal de la temporada 2024/25, Isi Ros regresó a la disciplina blanquiazul como el gran fichaje de enero para conseguir el ascenso a Primera Federación. De hecho, el extremo fue clave ante el Antoniano, cuando le anularon un gol, y en la final contra el Rayo Majadahonda, donde repartió dos asistencias.

Sin embargo, el salto a Primera Federación conllevó una pérdida de protagonismo. El murciano acabó la temporada con algo más de 1.200 minutos disputados, repartidos en 27 encuentros, 12 de ellos como titular. Anotó tres tantos, un doblete ante Unionistas y otro frente al Cacereño. Ni Dani Vidal ni Lolo Escobar terminaron de confiar en su talento. De hecho, el técnico pacense no lo puso como titular en ninguno de los nueve partidos que estuvo en el banquillo del Avilés.

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Menos protagonismo tras el salto a Primera Federación

Ahora el Avilés se piensa si ofrecer la renovación a Isi Ros. El murciano es uno de los jugadores más queridos por la afición, pero su pérdida de protagonismo hace que el conjunto blanquiazul baraje todas las opciones antes de tomar la decisión. Los próximos días serán clave para conocer el futuro del futbolista murciano.

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