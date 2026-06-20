Ya es oficial: este es el nuevo destino de uno de los héroes del último ascenso del Avilés

Tras despedirse el pasado jueves del Avilés, Gete ya tiene nuevo equipo. El centrocampista cántabro, clave en la plantilla que consiguió el ascenso a Primera Federación, se ha comprometido con el Cacereño, uno de los equipos que peleó por la salvación la pasada campaña junto al cuadro asturiano.

“Ascenso y salvación, deberes hechos. ¡Ha sido un auténtico placer!”, afirmó Gete en sus redes sociales, donde asegura quedarse “con la villa y su gente siempre en mi corazón”. El centrocampista cántabro disputó esta temporada 33 encuentros, 24 de ellos como titular, llegando a superar los 2.000 minutos. El jugador ha pasado a la historia del Avilés por ser el autor del primer tanto del club en Primera Federación, el que anotó en la primera victoria de la temporada ante el filial de Osasuna. Además, dio cuatro asistencias.

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Gete fue una de las piezas fundamentales del ascenso del Avilés. Sin embargo, a pesar de firmar en verano, su impacto no se hizo notar hasta pasado el mercado invernal. El cántabro se rompió el codo en las primeras semanas de competición y, para que el club pudiese inscribir a Edu Cortina, cedió su ficha hasta el mercado invernal. “Fue una locura ver cómo se desplazó la gente para vernos contra el Antoniano. Sabía que si pasábamos esa eliminatoria íbamos a subir, lo del penalti de Álvaro fue increíble”, indica el mediocentro, que reconoce la “incertidumbre” que les generaba el cuadro andaluz y coloca como “factor clave” terminar como terceros la liga para jugar las vueltas en casa. “Ya había tenido un ascenso con el Rayo Cantabria, pero este fue muy emocionante y bonito”, sentencia.