El Avilés dice adiós a una época: solo queda un jugador del equipo que consiguió el ascenso a Primera Federación

Uno de los momentos que todo aficionado del Avilés tiene guardado en su memoria fue el ascenso del club a Primera Federación. Aquella plantilla, la que tocó la gloria tras la final ante el Rayo Majadahonda, se mantuvo en gran parte de cara al estreno en la categoría de bronce del fútbol español, pero los primeros pasos del mercado veraniego parecen confirmar una tendencia. A la espera de más renovaciones, tan solo un jugador de aquella plantilla, Santamaría, sigue de cara al próximo curso. A la espera de ver qué pasa con nombres como los de Natalio, Babin o Isi Ros, parece que el club quiere pasar página para seguir creciendo como entidad.

Gran parte de la plantilla que consiguió el ascenso a Primera Federación continuó como blanquiazul gracias a la política de fichajes que protagonizó, durante su primer verano, Miguel Linares. El jienense consiguió atar a nombres como Kevin Bautista o el propio Santamaría a través de contratos que se alargaban un año más en caso de ascenso o por los minutos disputados, lo que permitió dar continuidad al bloque de la pasada campaña en Segunda Federación. Fueron los casos ya citados de Bautista y Santamaría, a los que se sumaron Álvaro Fernández, Viti, Isi Ros, Javi Cueto y Gete. Además, continuaron Babin, que había firmado un contrato de dos años asegurados, Natalio y Osky, al que se repescó en los últimos días de mercado.

El Avilés empieza a pasar página del ascenso

Eso sí, ya el verano pasado el Avilés no dio continuidad a aquellos jugadores que no tuvieron protagonismo durante el año del ascenso. Algunas de las bajas destacadas fueron Soler, lateral derecho, que se fue al Lorca; Josín, que tras rescindir con el cuadro blanquiazul se marchó a la Gimnástica Segoviana; Davo Fernández, que se unió al Salamanca; o Mecerreyes, que consiguió un nuevo ascenso, esta vez en las filas del Real Unión de Irún.

Ahora todo hace indicar que la presencia de los héroes del ascenso en la futura plantilla del Avilés será testimonial. Más allá de Santamaría, que ya ha firmado su renovación hasta 2029, el club ya ha confirmado el adiós de tres de los jugadores que sumaban dos campañas defendiendo la elástica blanquiazul: Viti, Gete —que ha fichado por el Cacereño— y Kevin Bautista. Además, parece complicado que Álvaro Fernández, guardameta titular de aquel equipo, siga defendiendo la portería del Suárez Puerta. Los casos de Babin, Javi Cueto e Isi Ros están en estudio, con el club sondeando el mercado para encontrar refuerzos en las posiciones que ocupan los tres futbolistas. Osky, otro de los protagonistas del ascenso blanquiazul, ha despertado el interés de muchos conjuntos tras asentarse como titular en la zaga, lo que puede complicar su posible renovación. Natalio, por su parte, sigue meditando sobre qué hacer con su futuro.

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Con todo ello podría darse un escenario en el que, dos veranos más tarde, tan solo queden en plantilla un par de los héroes que tocaron la gloria ante el Rayo Majadahonda. El Avilés dice, con esta remodelación, adiós a una etapa para centrarse en su nuevo objetivo: asentarse en Primera Federación.