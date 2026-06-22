Cayarga y Santamaría marcan la ambición del Avilés

“Vamos a mantener la inversión en cuanto a presupuesto, no tiene sentido hacer lo contrario. Cuando ya estás metido aquí no lo puedes frenar. El proyecto se tiene que consolidar más”. Estas palabras de Diego Baeza, en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, no han caído en saco roto. Prueba de ello son los dos primeros movimientos del Avilés en el mercado de fichajes. El club ha conseguido renovar a dos de los tres mejores jugadores de la pasada campaña, Santamaría y Cayarga, en una muestra de ambición por parte de la entidad avilesina. Cierto es que la plantilla está aún prácticamente en blanco, pero los primeros pasos hacen presagiar un verano ambicioso en el Suárez Puerta.

La renovación de Santamaría, con un contrato para los próximos tres años, ya fue un golpe sobre la mesa. El gijonés fue pretendido por toda la clase alta de Primera Federación, entre ellos varios equipos recién descendidos de Segunda, pero finalmente terminó decantándose por el proyecto del Avilés. Cabe recordar que, además, el Cádiz, equipo de Segunda División, trató de hacerse con sus servicios el pasado verano, pero el delantero tenía contrato con la entidad avilesina. Este verano, ya sin contrato de por medio, la pelea por su renovación iba a ser encarnizada. Sin embargo, se acabó imponiendo el proyecto blanquiazul, consiguiendo atar a un futbolista que viene de tener participación directa en once tantos, con ocho dianas y tres asistencias. Primera muestra de ambición.

Santamaría y Cayarga, dos golpes sobre la mesa

La renovación de Cayarga, oficializada este sábado, es otra prueba más de que este nuevo proyecto del Avilés va en serio. El avilesino contó con el interés de otros conjuntos de Primera Federación que conllevaban suculentas ofertas en términos económicos, además de poder defender la camiseta de un equipo de Gibraltar. Su continuidad, además, es especialmente importante tanto a nivel deportivo como por el sentimiento de pertenencia que la entidad quiere impregnar en la plantilla. Además de ser el máximo asistente del equipo durante la pasada campaña con siete pases de gol, el extremo es el único jugador de la plantilla nacido en la ciudad, algo que le da un plus en cuanto a identidad del proyecto.

Estas dos renovaciones se suman, además, al fichaje para el banquillo de Yago Iglesias, una pieza muy cotizada dentro de la categoría. El Avilés supo anticiparse al interés de otros equipos para, tras amarrar la salvación, hacerse con los servicios de un técnico que, además, ha conseguido firmar para dos temporadas.

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El Avilés refuerza su columna vertebral

Ahora, tras escaparse Kevin Bautista, el reto está en seguir afianzando la columna vertebral del proyecto y empezar a sumar los primeros refuerzos al equipo. Con Samu Mayo, pivote del Guadalajara, prácticamente cerrado, el Avilés tiene que seguir mostrando esta ambición de cara a construir un proyecto que logre asentarse en la zona tranquila de la clasificación. Los primeros movimientos invitan a ser optimistas, aunque todavía queda mucho por hacer.