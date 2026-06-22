El Real Avilés Industrial se refuerza con el centrocampista Samu Mayo: "Nos vamos a divertir"

El Real Avilés Industrial ya tiene su primer fichaje para la temporada 2026/27. El club blanquiazul ha cerrado la incorporación de Samu Mayo, mediocentro leonés nacido en 2000, que firma por una campaña con opción a una segunda en función de objetivos. El jugador llega con ganas de iniciar su etapa en Avilés y subraya que reencontrarse con Yago Iglesias y su cuerpo técnico supone “una motivación extra” para afrontar este nuevo reto.

Samu Mayo procede del CD Guadalajara, con el que disputó 28 partidos, 16 de ellos como titular, en Primera RFEF, categoría en la que se estrenó la pasada temporada. Antes había militado durante dos cursos en el Pontevedra CF, donde tuvo un papel importante en los planes de Yago Iglesias y fue uno de los jugadores destacados en el ascenso del conjunto gallego a Primera RFEF.

El nuevo jugador del Avilés responde al perfil de mediocentro organizador. Zurdo, con buen nivel técnico y capacidad para jugar en espacios reducidos, destaca por su colocación, su visión de juego y su facilidad para dar continuidad a la circulación del balón. También puede progresar mediante el pase y aportar verticalidad desde la base de la jugada.

“Estoy muy contento y con mucha ilusión de llegar al RAI. Tengo ganas de empezar a preparar una temporada en la que estoy seguro de que nos vamos a divertir todos”, señaló Samu Mayo tras confirmarse su fichaje.

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El futbolista también se mostró ilusionado por jugar en el Román Suárez Puerta. “Estoy deseando pisar el Román Suárez Puerta y sentir el apoyo de la afición, que varias veces sufrí como visitante”, apuntó. Además, valoró su reencuentro con Yago Iglesias: “Volver a trabajar con Yago y su staff es un plus que me genera una motivación extra para afrontar esta nueva etapa en un club histórico”.