Pitu Doncel, tercer fichaje y nueva "brújula" del Avilés Industrial

El Real Avilés Industrial continúa dando forma a su plantilla para la temporada 2026/27. El conjunto blanquiazul ha cerrado la incorporación de Roberto “Pitu” Doncel, mediocentro vigués de 28 años que llega procedente del CF Talavera y que se convierte en el tercer fichaje del club avilesino tras los ya anunciados de Jon Sillero y Samu Mayo.

Pitu Doncel firma por una temporada, con opción a una más en función de objetivos. El nuevo jugador blanquiazul destaca por su dinamismo con el balón y por su capacidad para participar en la creación del juego desde la posición de interior. Aunque su puesto más habitual es el de ‘8’, también puede adaptarse al mediocentro y a posiciones más adelantadas, con facilidad para moverse en campo rival.

El futbolista llega al Román Suárez Puerta después de una campaña de peso en el Talavera, en Primera RFEF. Allí disputó 37 partidos, 33 de ellos como titular, y acumuló cerca de 3.000 minutos. También cuenta con experiencia en la categoría tras su paso por Unionistas de Salamanca en la temporada 2021/22. Coruxo y Barakaldo completan su trayectoria sénior en Segunda División B y Segunda RFEF.

La llegada de Pitu Doncel supone, además, el regreso del jugador a Asturias. El centrocampista ya conoce el fútbol regional tras haber militado anteriormente en el CD Mosconia y en el Real Oviedo Vetusta.

“Tengo mucha ilusión por empezar esta nueva etapa en un club histórico. Voy con muchas ganas, con la mentalidad de trabajar y de ayudar al equipo en todo lo que esté en mi mano”, señaló el nuevo futbolista blanquiazul en sus primeras declaraciones como jugador del Avilés Industrial.

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Pitu Doncel también destacó su conocimiento del Román Suárez Puerta: “Estoy seguro de que vamos a conseguir los objetivos que nos propongamos. Sé lo que es jugar en el Román Suárez Puerta y creo que es un escenario que encaja perfectamente con mis cualidades y con lo que puedo ofrecerle al equipo”.