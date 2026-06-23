El Real Avilés ficha al central del Arenas de Getxo Jon Sillero: "Deseando empezar"

El Real Avilés Industrial sigue dando forma a su plantilla para la próxima temporada. El club blanquiazul ha cerrado el fichaje de Jon Sillero, central vasco de 28 años que llega procedente del Arenas Club de Getxo, equipo con el que fue una pieza indiscutible el pasado curso en Primera RFEF. Su incorporación se une a los primeros movimientos relevantes del mercado avilesino, marcado por las renovaciones de Berto Cayarga y Álvaro Santamaría y por el reciente fichaje de Samu Mayo.

Sillero firma por una temporada, la 2026/27, con otra campaña opcional en función de objetivos. El defensa de Durango aterriza en el Suárez Puerta después de completar un curso de gran regularidad en el Arenas, donde fue el futbolista con más participación de la plantilla. Disputó 2.837 minutos en 34 partidos, 32 de ellos como titular, unos números que reflejan su peso dentro del conjunto vizcaíno.

El nuevo central blanquiazul militó las tres últimas temporadas en el Arenas de Getxo, etapa en la que también participó en el ascenso del club a Primera RFEF. Antes se formó en la cantera del Athletic Club, con el que debutó en Segunda División B a los 18 años y completó su recorrido por Lezama acumulando experiencia en categorías nacionales. En la temporada 2020/21 jugó cedido en el Numancia.

Con esta operación, el Avilés incorpora a un defensa llamado a aportar oficio, liderazgo y jerarquía en la zaga. Desde el club destacan su capacidad para sacar el balón jugado, su intensidad, su fortaleza en los duelos y su solvencia en el cuerpo a cuerpo. Además, Sillero puede adaptarse al lateral derecho si las necesidades del equipo lo requieren, una versatilidad que amplía las opciones defensivas de la plantilla.

El fichaje del central vasco refuerza la línea de continuidad y crecimiento que está marcando los primeros pasos de la planificación deportiva blanquiazul. La continuidad de Berto Cayarga y Álvaro Santamaría garantiza la presencia de dos futbolistas importantes en el proyecto, mientras que la llegada de Samu Mayo y ahora la de Jon Sillero elevan el nivel competitivo de un Avilés que empieza a perfilar su estructura para el nuevo curso.

Sillero se mostró ilusionado tras confirmarse su incorporación al Real Avilés. “Estoy muy feliz e ilusionado por comenzar esta nueva etapa en el Real Avilés Industrial. Agradezco al club la confianza depositada en mí”, señaló el defensa.

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El nuevo jugador blanquiazul aseguró además que llega a Avilés “con muchas ganas de trabajar, crecer y darlo todo para ayudar al equipo a conseguir sus objetivos”. “Estoy deseando empezar ya y disfrutar junto a la afición. ¡Vamos Avilés!”, añadió.