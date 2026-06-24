Uno de los héroes del ascenso del Real Avilés no seguirá
"Tu nombre quedará marcado para siempre en la historia del club. ¡Gracias por estas dos temporadas llenas de profesionalidad y compromiso diario!", le agradece la entidad blanquiazul
Babin, exjugador del Sporting, no seguirá en el Real Avilés la próxima temporada. Así lo anunció ayer el club blanquiazul, donde Babin era uno de sus futbolistas más veteranos (tiene 39 años) y uno de los fijos para todos los entrenadores que tuvo en su paso por la entidad, donde además también ejercía de técnico en la cantera.
Babin llegó al Avilés en la 2024-25, en Segunda Federación, para ser una de las piezas fundamentales del ascenso a Primera Federación. Ese curso jugó 32 partidos, todos como titular, y sumó 2.835 minutos. Además, aportó dos goles. En la temporada que acaba de finalizar jugó todavía más: 38 partidos, todos de titular, lo que se supone 3.410 minutos. También marcó dos goles.
“Enormemente gracias. Hoy despedimos a otro de los héroes del ascenso a Primera RFEF. Babin, tu nombre quedará marcado para siempre en la historia del club. ¡Gracias por estas dos temporadas llenas de profesionalidad y compromiso diario!”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
- La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Laura Cue López, el 10 de la PAU de 2012 en Asturias, es abogada en Madrid y trabaja para un bufete internacional: 'Una buena nota ayuda, pero no define el futuro de una persona
- Multado con 800 euros y posterior inmovilización del vehículo por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE
- Multado un conductor con 200 euros por ciruclar a la velocidad adecuada pero no fijarse en la S-13: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas para el set de dos sillas y mesa plegables para terraza más baratas del mercado: acabado de madera y fácil de plegar
- Decepción en La Calzada: los vecinos suspenden la hoguera de San Juan en el Arbeyal tras recibir un aviso de la Demarcación de Costas