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Uno de los héroes del ascenso del Real Avilés no seguirá

"Tu nombre quedará marcado para siempre en la historia del club. ¡Gracias por estas dos temporadas llenas de profesionalidad y compromiso diario!", le agradece la entidad blanquiazul

Babin en el banquillo del Suárez Puerta

Babin en el banquillo del Suárez Puerta / Iyana Domínguez

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Pablo González

Pablo González

Babin, exjugador del Sporting, no seguirá en el Real Avilés la próxima temporada. Así lo anunció ayer el club blanquiazul, donde Babin era uno de sus futbolistas más veteranos (tiene 39 años) y uno de los fijos para todos los entrenadores que tuvo en su paso por la entidad, donde además también ejercía de técnico en la cantera.

Babin llegó al Avilés en la 2024-25, en Segunda Federación, para ser una de las piezas fundamentales del ascenso a Primera Federación. Ese curso jugó 32 partidos, todos como titular, y sumó 2.835 minutos. Además, aportó dos goles. En la temporada que acaba de finalizar jugó todavía más: 38 partidos, todos de titular, lo que se supone 3.410 minutos. También marcó dos goles.

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“Enormemente gracias. Hoy despedimos a otro de los héroes del ascenso a Primera RFEF. Babin, tu nombre quedará marcado para siempre en la historia del club. ¡Gracias por estas dos temporadas llenas de profesionalidad y compromiso diario!”.

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