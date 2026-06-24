Estos serán los rivales del Real Avilés la próxima temporada

Los presidentes de los clubes de Primera Federación han aprobado la configuración de los grupos de cara a la temporada 2026-2027. Reparto que en el caso del Principado de Asturias afecta al Real Avilés, que protagonizará su segunda temporada consecutiva en la categoría. Los rivales del Avilés, encuadrado en el grupo I, serán: Deportivo Fabril, Racing Ferrol, Pontevedra, Lugo, UD Ourense (Galicia); Ponferradina, Cultural y Deportiva Leonesa, Mirandés, Unionistas, Zamora (Castilla y León); Mérida, Cacereño, Extremadura, Coria (Extremadura), UD Logroñés (La Rioja); y Arenas, Bilbao Athletic, Real Unión, Barakaldo (País Vasco).

Grupo 2: Huesca, Real Zaragoza, Teruel (Aragón); Europa, Nàstic Tarragona, Sant Andreu (Catalunya); Hércules, Villarreal B (Comunidad Valenciana); UD Ibiza (Baleares); Alcorcón, Majadahonda, Real Madrid Castilla, Atlético Madrileño (Madrid); Real Jaén, Antequera, Torremolinos, Algeciras (Andalucía); y Real Murcia, Cartagena, Águilas (Murcia).

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El sorteo del calendario está previsto para el día 30, el mismo día en el que se darán a conocer los calendarios de Primera y Segunda División.