Uno de los fichajes invernales del Avilés ya tiene nuevo destino: un rival blanquiazul

Luis Alcalde ya tiene nuevo equipo. El mediapunta andaluz, uno de los fichajes invernales del Avilés durante la pasada campaña, se ha comprometido con Unionistas de Salamanca para la próxima temporada. El centrocampista, que aterrizó en el Suárez Puerta procedente del Marbella, firma por un curso con la entidad salmantina.

Hace un mes, el propio jugador quiso despedirse de la que fue su afición durante media temporada. “Ha sido un año duro, intenso y lleno de altibajos, pero también una etapa de aprendizaje que me llevo para siempre”, afirmó Alcalde. El mediapunta aseguró llevarse “muy buenos recuerdos, personas y momentos que han marcado este camino” y, además, quiso destacar que “a nivel colectivo se han conseguido los objetivos, y eso hace que todo el esfuerzo haya merecido la pena”. “Aunque muchas veces las cosas no salgan como uno imagina a nivel personal, me voy con la tranquilidad de saber que he dado lo mejor de mí cada día”, indicó el de Roquetas de Mar, que, a la hora de hablar de futuro, subrayó que “todavía queda mucha guerra que dar, mucha ilusión por delante y muchas cosas buenas por venir”. “Esto es solo una parte del camino”, apuntó el futbolista, que quiso dar las gracias “a todos los que habéis estado ahí durante esta etapa”.

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Paso discreto por el Suárez Puerta

Luis Alcalde aterrizó el pasado mes de enero en el Suárez Puerta, pero no tuvo apenas protagonismo ni bajo las órdenes de Dani Vidal ni con Lolo Escobar. El mediapunta andaluz disputó doce encuentros, uno de ellos como titular, y dio una asistencia, ante el Guadalajara, pero no anotó ningún gol.