Nueva renovación en el Avilés: el cuadro blanquiazul confía en uno de los centrales que llegó en el pasado mercado invernal

Nuevo movimiento en el verano del Avilés. El cuadro blanquiazul ha renovado a uno de sus fichajes del pasado mercado invernal, Andrés Carmona. El zaguero, que pasa a ocupar una ficha sénior, fue uno de los nombres que más convenció de la zaga avilesina durante los últimos compases de la pasada campaña. Con la continuidad del murciano, el conjunto asturiano ya tiene dos nombres en su defensa: el de Andrés Carmona y el de Jon Sillero, fichado del Arenas de Getxo.

Andrés Carmona seguirá en el Suárez Puerta

Andrés Carmona aterrizó durante el pasado mes de enero en el Suárez Puerta procedente del Real Murcia. El defensa, con experiencia tanto en el conjunto murciano como en el Yeclano, puede actuar tanto de lateral izquierdo como de central, aunque donde mejores sensaciones dejó fue en el centro de la zaga. Durante sus primeros meses como blanquiazul jugó once encuentros, nueve de ellos como titular, acumulando más de setecientos minutos. Además, vio cuatro tarjetas amarillas.

Tras pasar por las categorías inferiores del UCAM Murcia y del Albacete, Carmona llamó la atención del Real Madrid, donde estuvo una temporada, en la que formó parte del Juvenil B del conjunto blanco. Tras ese fugaz paso por la entidad madridista fue el Almería el que se hizo con sus servicios. En el conjunto andaluz estuvo tanto en el cuadro juvenil como en el filial. De allí se incorporó, en la campaña 2023-24, al Murcia, primero a su filial, de Tercera Federación, para luego dar el paso al primer equipo, con el que debutó ese mismo curso.

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Una pieza polivalente para la defensa blanquiazul

Tras ello, salió media campaña cedido al Yeclano, donde fue importante. Sin embargo, en su regreso a su club, el Murcia, no tuvo el protagonismo esperado, por lo que decidió salir al Avilés, donde sí fue importante. Ahora amplía su estancia en tierras asturianas.