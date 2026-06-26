El Avilés tiene nuevo kaiser en defensa: este es el cuarto fichaje del cuadro blanquiazul

El Avilés ha cerrado su cuarto fichaje del verano, el segundo que hace para su línea defensiva. Tras la llegada de Jon Sillero, capitán del Arenas de Getxo, y la renovación de Andrés Carmona, uno de los mejores zagueros blanquiazules de la pasada campaña, el cuadro asturiano ha cerrado la llegada de Markel Artetxe, central del Racing de Ferrol con pasado en el Barakaldo, donde se convirtió en uno de los mejores de su puesto en Primera Federación. Criado en el CD Vitoria, el defensa vasco tuvo una carrera meteórica, con dos ascensos incluidos, en el conjunto de Lasesarre para, el pasado verano, dar el salto al conjunto gallego. Allí no gozó de tanta continuidad y ahora aterriza en el Suárez Puerta con la misión de liderar la nueva defensa asturiana.

Markel Artetxe, un central para liderar la nueva zaga

Markel Artetxe es un central contundente, que destaca por su capacidad para recuperar balones y por ser un buen ganador de duelos. En su última temporada en el Barakaldo, la campaña 2024/25, en la que jugó 32 partidos y rozó los 3.000 minutos, el zaguero vasco promedió doce recuperaciones por encuentro, a lo que sumó 6,4 duelos ganados por partido, con un porcentaje de acierto del 43%. Además, no suele ser propenso a cometer faltas, ya que tan solo realizó 0,6 por duelo, viendo cuatro tarjetas amarillas a lo largo de toda la temporada. Con pelota no se queda atrás: realizó 28,6 pases por partido, con un 74% de precisión, y tiene buen pie a la hora de buscar en largo a sus compañeros, con 6,7 envíos de ese estilo por encuentro y un 54% de acierto. También brilla por su capacidad para anticiparse, así como por su rapidez y contundencia.

El Avilés se hace con uno de los centrales más cotizados durante el pasado verano tras un año con menos protagonismo en Ferrol. El central, nacido en Eibar en 1999 y que mide 1,83 metros, disputó 18 encuentros la pasada campaña, trece de ellos como titular, acumulando más de 1.200 minutos de juego. El vasco no fue capaz de hacerse un hueco en una zaga que estuvo comandada por Edgar Climent y Álex Zalaya. Ahora llega a Asturias con el reto de comandar una defensa que está sufriendo una profunda reconstrucción.

El Avilés reconstruye su defensa

Al fichaje de Artetxe para la defensa del Avilés se suma el de Jon Sillero, también central vasco, que aterriza en el Suárez Puerta tras ser el capitán del Arenas de Getxo, uno de los equipos que consiguió salvarse la pasada temporada en Primera Federación. Además, el cuadro asturiano ha renovado a Andrés Carmona, central o lateral izquierdo que llegó al club durante el pasado mercado invernal, siendo uno de los zagueros que mejor rendimiento dio al club. A la espera de conocer cuál es el futuro de Osky, que tiene ofertas de mucho poder económico, todo hace indicar que, al menos, el cuadro blanquiazul contará con seis caras nuevas en su línea defensiva.

A los dos fichajes en defensa hay que sumar dos caras nuevas en el centro del campo, las de Pitu Doncel y Samu Mayo. Poco a poco, Yago Iglesias empieza a ver cómo su plantilla toma forma y ya cuenta con ocho jugadores. A los cuatro fichajes y la renovación de Carmona hay que añadir la continuidad de dos piezas clave del proyecto, como Berto Cayarga y Santamaría, a los que se suma un Pablo Álvarez que es el único futbolista con contrato de la pasada campaña.

El mercado blanquiazul sigue en marcha

Además, el cuadro asturiano sigue pisando con fuerza el mercado de fichajes. Los blanquiazules han acercado posturas para conseguir la renovación de Javi Cueto, su máximo goleador durante la pasada campaña, y trabajan para reforzar todas las líneas del equipo.