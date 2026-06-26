El Avilés trabaja en aumentar su columna vertebral: este es el siguiente jugador que apunta a renovar

Como el propio Yago Iglesias adelantó en su puesta de largo como nuevo entrenador del Avilés, el conjunto blanquiazul quiere mantener parte de la columna vertebral que consiguió la salvación en la primera temporada del club en Primera Federación. Tras las renovaciones de dos piezas clave para el proyecto, como son Álvaro Santamaría y Berto Cayarga, además de la continuidad en la zaga de Andrés Carmona, el cuadro avilesino está manteniendo conversaciones con Javi Cueto para que sume una tercera temporada como “9” en el Suárez Puerta. El delantero asturiano, máximo goleador del equipo con nueve tantos, ha despertado el interés de varios equipos de la categoría y del extranjero, pero vería con buenos ojos seguir una campaña más en tierras asturianas.

Javi Cueto, el gol que estudia retener el Avilés

Javi Cueto fue, durante gran parte de la temporada, el máximo goleador del Avilés. El asturiano acabó la campaña con nueve dianas, empatado en cifras goleadoras con Kevin Bautista. Sus números tienen mayor mérito si se tiene en cuenta que el maliayo no llegó a disputar 600 minutos, saliendo tres veces como titular en los 26 encuentros que jugó. Su eficacia goleadora rompió todos los registros, consiguiendo anotar un tanto cada 79 minutos. Sin embargo, ese dato no sirvió para convencer a ninguno de sus dos entrenadores, que prefirieron apostar por nombres como Raúl Rubio o Aitor Uzkudun.

Sin embargo, el encaje en el sistema de Yago Iglesias podría ser más beneficioso para sus cualidades que el que tuvo con Dani Vidal y Lolo Escobar. El delantero asturiano destaca por su habilidad dentro del área, donde tiene una gran facilidad para convertir lo que toca en gol, y el técnico santiagués aboga por un fútbol de posesión, de mucho toque de balón, que podría instalar a Cueto en su zona de confort con mayor facilidad que en el pasado. Así, en un ataque más pausado y que no obligue al delantero a hacer grandes carreras al espacio, el maliayo puede lucir más sus cualidades.

El proyecto blanquiazul sigue tomando forma

Aunque en un primer momento la renovación de Javi Cueto no fue una prioridad para el Avilés, durante los últimos días las posturas entre ambas partes se han ido acercando. Con el exdelantero del Oviedo serían cuatro los jugadores que seguirían como blanquiazules una campaña más y su renovación se sumaría a las de Santamaría, Cayarga y Andrés Carmona. Además, el club asturiano ya ha cerrado sus primeros tres fichajes del verano: Jon Sillero, Pitu Doncel y Samu Mayo, a los que podría sumarse en las próximas horas un nombre más. Con ello, Yago Iglesias, otro de los fichajes del verano, ya podría tener una plantilla con la que planificar la próxima pretemporada.