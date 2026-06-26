Uno de los delanteros del Avilés durante la pasada temporada ya tiene nuevo equipo: se mantiene en Primera Federación

“Después de un año intenso, pero satisfactorio, toca decir adiós”. Con estas palabras Raúl Rubio, exdelantero del Avilés, quiso despedirse del Suárez Puerta tras un año como blanquiazul. El ariete maño, que llegó a Asturias el pasado mercado estival, acaba de firmar por el Algeciras, conjunto del Grupo 2 de Primera Federación. En su única campaña con la camiseta avilesina anotó tres tantos en más de 1.800 minutos de juego.

“Ha sido un año que he disfrutado y he sufrido por partes iguales. Pero el objetivo se consiguió y logramos mantener al equipo en el sitio en el que merece estar”, señala Rubio, que quiso dar las gracias “al club y a su junta directiva por confiar en mí y darme la oportunidad de defender estos colores y disfrutar del fútbol profesional”. Además, el delantero también se quiso acordar de los tres cuerpos técnicos que tuvo en su etapa en el Avilés y de sus compañeros, “de los cuales me llevo amigos para toda la vida, que hicieron más fácil el paso de los días, fuera cual fuera la situación”.

Raúl Rubio se despide del Avilés

Rubio también tuvo palabras para la afición, de la que destacó el “no abandonarnos y acompañarnos hasta el final”. “Juntos conseguimos el objetivo. Me voy tranquilo y orgulloso, sabiendo que siempre traté de dar todo de mí, salieran mejor o peor las cosas. Os deseo lo mejor y seguiré de cerca el crecimiento del club”, sentenció.

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Raúl Rubio llegó el pasado verano al Avilés y fue importante para Dani Vidal en diferentes roles, tanto como hombre más adelantado del ataque como caído a la banda derecha. El delantero maño disputó 35 partidos, 20 de ellos como titular, acumulando más de 1.800 minutos de juego. Anotó tres tantos y repartió tres asistencias.