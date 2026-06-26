Ya es oficial: el Avilés se despide de uno de los héroes del ascenso a Primera Federación

Álvaro Fernández, uno de los hombres clave en el ascenso a Primera Federación, no seguirá la próxima temporada en el Avilés. El guardameta madrileño, que defendió la portería del Suárez Puerta durante tres temporadas y media, tendrá que buscarse nuevo equipo, ya que el club busca un nuevo guardameta sénior, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

Tras ser un jugador clave en el ascenso del Avilés a Primera Federación, deteniendo dos penaltis en el play-off, el rendimiento de Álvaro Fernández ha dejado ciertas dudas. El guardameta encajó, durante la pasada campaña, 1,7 goles por encuentro, uno de los peores registros de toda la categoría. A ello se suma, además, que a lo largo de la temporada llegó a perder el puesto con su compañero de posición, Nando Almodóvar. Fernández consiguió dejar la portería a cero en seis de los 28 encuentros que disputó y promedió tres paradas por partido, siendo el decimoctavo mejor en este registro de Primera Federación.

El Avilés busca elevar el nivel en la portería

El propio Miguel Linares, director deportivo del Avilés, reconoció en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA que una de sus prioridades es mejorar la portería blanquiazul. “Tenemos que subir el nivel tanto en esa posición como en la defensa”, expresó el jienense. Uno de los nombres que se ha tanteado es el de Álvaro Ratón, guardameta del Ourense, con el que se han producido los primeros contactos.