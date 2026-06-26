Ya es oficial: el Avilés se despide de uno de los héroes del ascenso a Primera Federación
El club blanquiazul decide no renovar a Álvaro Fernández, guardameta que tuvo mucho protagonismo en Segunda Federación
Álvaro Fernández, uno de los hombres clave en el ascenso a Primera Federación, no seguirá la próxima temporada en el Avilés. El guardameta madrileño, que defendió la portería del Suárez Puerta durante tres temporadas y media, tendrá que buscarse nuevo equipo, ya que el club busca un nuevo guardameta sénior, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.
Tras ser un jugador clave en el ascenso del Avilés a Primera Federación, deteniendo dos penaltis en el play-off, el rendimiento de Álvaro Fernández ha dejado ciertas dudas. El guardameta encajó, durante la pasada campaña, 1,7 goles por encuentro, uno de los peores registros de toda la categoría. A ello se suma, además, que a lo largo de la temporada llegó a perder el puesto con su compañero de posición, Nando Almodóvar. Fernández consiguió dejar la portería a cero en seis de los 28 encuentros que disputó y promedió tres paradas por partido, siendo el decimoctavo mejor en este registro de Primera Federación.
El Avilés busca elevar el nivel en la portería
El propio Miguel Linares, director deportivo del Avilés, reconoció en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA que una de sus prioridades es mejorar la portería blanquiazul. “Tenemos que subir el nivel tanto en esa posición como en la defensa”, expresó el jienense. Uno de los nombres que se ha tanteado es el de Álvaro Ratón, guardameta del Ourense, con el que se han producido los primeros contactos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Enorme conmoción en Oviedo: el artista de 26 años Oriol López, que saltó a la fama en 'La Voz', fallece por una caída en el baño
- Lucía Álvarez, la ovetense que hace 8 años rozó la nota máxima en la PAU, es ahora médica en el HUCA: 'El volumen de estudio de la selectividad no fue nada comparado al nivel de la carrera
- Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
- Condenan al párroco de Luanco por agredir a una vecina en la iglesia: 'Suélteme para que me pueda ir
- El árbitro asturiano detenido por forzar a una prostituta, arrestado de nuevo por agredir a su expareja
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa plegable de carbón más funcional y barata del mercado: con parrilla de acero cromado con mango extraíble
- Juan Echanove, actor y director de escena: 'Después de mi casa, el teatro es el lugar donde más cómodo me siento
- ¿Vas a ir al concierto de Aitana en Avilés? Estas serán las cuatro puertas para acceder al pabellón de La Magdalena, que deberás usar según tu tipo de entrada