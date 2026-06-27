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El Avilés tiene nuevo portero: un guardameta avilesino criado en la cantera del Oviedo

Marco Suárez, en edad sub-23, es el quinto fichaje blanquiazul durante el mercado de fichajes

Álvaro Fernández

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Noé Menéndez

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El Avilés se ha movido rápido tras confirmarse el adiós de Álvaro Fernández, el portero que dio el ascenso al cuadro blanquiazul. El conjunto asturiano se ha hecho con los servicios de Marco Suárez Coronas, guardameta avilesino que aun ocupa ficha sub-23 y que la pasada campaña defendió la camiseta de Unionistas. Con este movimiento el conjunto avilesino ocupa una de las dos fichas reservadas para su portería.

Criado en la cantera del Real Oviedo, donde llegó a ser el guardameta titular del Vetusta durante dos campañas en Segunda Federación, Marco Suárez hizo las maletas para enrolarse en Unionistas de Salamanca. En tierras salmantinas estuvo dos temporadas sumando, a sus 21 años, diez encuentros como titular en Primera Federación.

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