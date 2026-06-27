El Avilés, a punto de cerrar su revolución en la portería: el cuadro blanquiazul tiene encarrilado un nuevo guardameta
El cuadro avilesina tiene muy cerca el fichaje de Álvaro Ratón, del Ourense, y ya ha oficializado la llegada de Marco Suárez, ex de Unionistas
El Avilés quiere empezar su nuevo proyecto por los cimientos. Tras cerrar la llegada de dos centrocampistas y dos centrales, el cuadro blanquiazul está a punto de cerrar la primera posición de cara a la próxima temporada: la portería. El conjunto avilesino ha cerrado la llegada de Marco Suárez, guardameta sub-23 de Unionistas, y tiene encarrilado el fichaje de Álvaro Ratón, nombre que adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Todo esto llega, además, tras confirmarse el adiós de Álvaro Fernández, cancerbero que fue clave en el ascenso del club a Primera Federación.
El nombre de Álvaro Ratón lleva en la agenda de Miguel Linares desde los primeros compases del mercado de fichajes, tal y como contó este periódico. Natural de Carballiño y con paso por equipos como el Montañeros, el Arroyo y el Villanovense, pasó por los filiales del Betis y del Zaragoza antes de llegar a debutar en Segunda División con el primer equipo maño. En La Romareda ocupó, salvo en su primera temporada, el rol de guardameta suplente durante siete campañas, hasta que decidió probar suerte en el extranjero, pasando por el Wisla Krakow polaco y el Lamia griego. El pasado verano decidió volver a casa y enrolarse en el Ourense, donde fue un fijo en la portería, disputando 32 encuentros y encajando 41 goles.
Álvaro Ratón, un fichaje encarrilado para la portería
Desde hace semanas, las conversaciones entre las partes son positivas y, tras los últimos movimientos, todo hace indicar que la llegada de Álvaro Ratón al Suárez Puerta está prácticamente encarrilada. El portero gallego ocupará la ficha sénior que deja libre Álvaro Fernández, guardameta cuya salida del club se confirmó ayer tras tres años y medio defendiendo la portería blanquiazul.
El fichaje de Ratón se suma al ya confirmado de Marco Suárez. El guardameta avilesino, todavía en edad sub-23, llega al Suárez Puerta tras dos temporadas en Unionistas de Salamanca, donde disputó doce encuentros, sin llegar a consolidarse en la portería salmantina. Donde sí fue importante fue en las filas del Vetusta, siendo titular indiscutible durante dos campañas en Segunda Federación. El Requexón vio crecer a un portero hábil a la hora de blocar balones, con buen juego de pies y que, antes de dar el salto a la entidad carbayona, se formó en El Quirinal.
Marco Suárez vuelve a casa
“Comienzo esta nueva etapa con una enorme ilusión y con la motivación de afrontar un reto muy especial”, destaca el cancerbero asturiano, que asegura que “jugar en el Román Suárez Puerta, arropado por la afición de mi ciudad, significa mucho para mí”. “Defender estos colores delante de mi gente es un orgullo y una responsabilidad que asumo con muchas ganas”, sentencia.
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