El Avilés tiene nuevo extremo: un excantero del Sporting con pasado en Segunda División

El Avilés ya tiene nuevo extremo. El cuadro blanquiazul se ha hecho con Cris Montes, centrocampista criado en Mareo y que llegó a jugar, hace dos campañas, en Segunda División. El tinerfeño se compromete con la entidad asturiana para las próximas dos temporadas, hasta 2028.

Canterano del Sporting, con el que llegó a jugar en el filial, Cris Montes empezó a labrarse un nombre en el mundo del fútbol por los campos asturianos. El canario pasó por el Lealtad y por el Langreo antes de probar su primera aventura en el extranjero de la mano del Omonia Nicosia. Tras regresar a España como cedido al Badalona, el tinerfeño volvió al país chipriota, donde también estuvo en el Nea Salamis como cedido.

Cris Montes, experiencia y desborde para el Avilés

Unionistas lo reclutó en la temporada 2020/21 para disputar la extinta Segunda División B y, en su segunda campaña con el cuadro salmantino, sumó seis tantos y una asistencia. Montes fue importante en el Eldense que, hace tres temporadas, consiguió el ascenso a Segunda División, llegando a registrar siete dianas y cuatro asistencias. Sin embargo, en la categoría de plata perdió protagonismo, rozando los 1.000 minutos de juego y viendo puerta en una ocasión.

Tras salir del Eldense, se fue al Unión Española, de la liga chilena, para regresar, la pasada campaña, al equipo de su tierra, el Tenerife. En el Heliodoro Rodríguez López disputó diez partidos, cuatro de ellos como titular, sin llegar a superar los 400 minutos. Ni marcó ni asistió.

“Estoy muy feliz de formar parte de este proyecto”

“Estoy muy feliz de formar parte de este proyecto y deseando devolver sobre el campo toda la confianza que han depositado en mí”, asegura el extremo, que dice afrontar esta etapa “con mucha ilusión, ambición y con ganas de vivir grandes momentos con nuestra afición”. “Estoy muy agradecido a la directiva por apostar por mí y por hacerme sentir tan valorado durante el proceso”, señala.

Ahora, Cris Montes se compromete con el Avilés para las próximas dos campañas. El tinerfeño se convierte en el sexto fichaje de los blanquiazules durante el mercado estival y se suma a las llegadas de Jon Sillero, Markel Artetxe, Marco Suárez, Samu Mayo y Pitu Doncel. Además, el conjunto asturiano tiene encarrilada la llegada del guardameta Álvaro Ratón, del Ourense. Por otro lado, los avilesinos han renovado a tres de sus piezas de la pasada campaña: Santamaría, Cayarga y Andrés Carmona.