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El Avilés pone el foco en su defensa: este es el nuevo lateral derecho blanquiazul (canterano del Athletic y que ha debutado en Segunda División)

El cuadro avilesino se ha hecho con Iker Alday, zaguero que la última temporada jugó en el filial rojiblanco

Iker Alday

Iker Alday / @SDEibar

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Noé Menéndez

Noé Menéndez

Nuevo refuerzo para la zaga del Avilés. Tras los fichajes de Jon Sillero y Markel Artetxe para el centro de la defensa, el cuadro blanquiazul se ha hecho con los servicios de Iker Alday, lateral derecho formado en el Eibar y el Athletic. El futbolista, que ocupa ficha sénior, fue un fijo en los planes de Jokin Arambarri, sumando más de dos mil minutos en su primera campaña en Primera Federación cedido por el Eibar, aunque no llegó a convencer al cuadro vizcaíno, que declinó ejecutar la opción de compra que tenía acordada. Firma por el cuadro asturiano por una temporada más otra opcional en función de objetivos.

“Comienzo esta nueva etapa con muchas ganas, es la primera vez que voy a militar en un club sénior, por mucho que haya estado en la dinámica de primer equipo en el Eibar, y creo que no podía haber elegido un lugar mejor que Avilés, ya que mis bisabuelas son asturianas”, explica Alday, que asegura que “tanto Miguel Linares como Yago Iglesias me han generado mucha confianza desde el principio”. “Estoy muy ilusionado con el proyecto que me han presentado. Estoy seguro de que va a ser una temporada muy buena, tanto para mí personalmente como en lo colectivo para el equipo”, señala.

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Un lateral con minutos en Primera Federación

Tras sumar una prometedora temporada en el filial del Eibar, con el que llegó a debutar en Segunda División, Alday se fue cedido la pasada campaña al Bilbao Athletic en la que fue su primera campaña en Primera Federación. En el conjunto rojiblanco participó en 28 encuentros, 27 de ellos como titular, sumando más de 2.200 minutos y viendo cuatro tarjetas amarillas. A pesar de que el cuadro bilbaíno tenía una opción de compra para hacerse con sus servicios, decidió declinarla. Ahora afronta su primera campaña en un equipo sénior lejos de su casa.

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