Ya hay fecha para el inicio del nuevo Avilés: este es el día que arrancará la pretemporada blanquiazul

El nuevo Avilés ya tiene fecha de estreno. El conjunto blanquiazul empezará la pretemporada el próximo 17 de julio. Ese día Yago Iglesias, nuevo técnico avilesino, conocerá a sus futbolistas tras la profunda reconstrucción que está viviendo la plantilla. Los dos días anteriores los jugadores tendrán que pasar las primeras pruebas médicas para ponerse a punto de cara al mes y medio que tendrán por delante antes del inicio de campaña.

Poco a poco, Yago Iglesias ya empieza a conocer la plantilla que tendrá entre manos de cara a su estreno en el banquillo del Avilés. Tras el fichaje de Álvaro Ratón, el cuadro blanquiazul cuenta ya, antes de empezar el mes de julio, con siete caras nuevas respecto a la pasada temporada: el citado portero gallego, Marco Coronas, Jon Sillero, Markel Artetxe, Samu Mayo, Pitu Doncel y Cris Montes. Además, continúan en el club tres de los futbolistas que consiguieron la permanencia la pasada temporada —Andrés Carmona, Berto Cayarga y Álvaro Santamaría—, a los que podría unirse en los próximos días Javi Cueto. También está en plantilla Pablo Álvarez, único jugador con contrato en vigor desde la pasada campaña.

El Avilés quiere llegar al inicio con el bloque avanzado

“Queremos empezar la pretemporada con cuantos más, mejor; no sé si serán quince, catorce o diecisiete. Nos gustaría que para empezar, que será dentro de un mes, tengamos el grueso de la plantilla, un 65-70 por ciento del equipo. Ahora todo se mueve muy lento porque todos los jugadores quieren más que su realidad. Todo el mundo quiere Segunda División, todos con los que hablo me dicen que si no les llaman de Segunda ya hablamos. Con el paso de los días se irá acelerando todo”, analizó, sobre el inicio de la pretemporada, Miguel Linares, director deportivo del Avilés, en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA. Además, el jienense avanzó que la idea es que el club juegue “dos partidos por semana” durante el verano, salvo en la primera y última semana de pretemporada.

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Aún queda por definir, además, quiénes serán los rivales veraniegos del Avilés durante esta pretemporada. El año pasado el cuadro blanquiazul se enfrentó a equipos como el Sporting de Gijón, el Marino de Luanco, la Cultural Leonesa y el Racing de Santander.