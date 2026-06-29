Ya es oficial: el Avilés completa su portería con el fichaje de un ex de Zaragoza
El cuadro blanquiazul se hace con Álvaro Ratón, guardameta que llega del Ourense, para sustituir a Álvaro Fernández
Ya es oficial. El Avilés ha cerrado el fichaje de Álvaro Ratón, nombre adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, portero que llega para completar la portería blanquiazul. El gallego, ex del Zaragoza, llega procedente del Ourense, donde fue uno de sus mejores jugadores a pesar del descenso del club, y firma por un año con opción a otro más en función de objetivos. Con él y con Marco Coronas, guardameta sub-23 que la pasada campaña estuvo en Unionistas, el cuadro blanquiazul da por cerrada la posición.
“Lo que terminó de convencerme de este proyecto fueron las personas. Desde el primer momento sentí cercanía y confianza y eso, para mí, tiene mucho valor”, asegura el guardameta, que dice llegar “con muchas ganas de empezar esta etapa, de conocer a la gente del club y de ponerme a trabajar”. “Hace unos meses me tocó venir al Román Suárez Puerta como rival; ahora me toca hacerlo defendiendo estos colores. Tengo muchas ganas de vivir esa experiencia”, afirma.
Álvaro Ratón llega con buenos números
A pesar del descenso del Ourense, su anterior club, Álvaro Ratón fue, según los datos, uno de los mejores porteros de la pasada campaña en Primera Federación. El guardameta realizó, a lo largo de toda la temporada, 94 paradas, siendo el 14.º cancerbero de la categoría que más intervenciones firmó a lo largo del campeonato. Además, dejó su portería a cero en once ocasiones, el 12.º mejor registro del tercer nivel del fútbol español. Según el portal especializado en análisis de big data SofaScore, Ratón fue el mejor jugador del cuadro gallego la pasada temporada, con una nota media de 7,08. Esta valoración tiene en cuenta todas sus estadísticas a lo largo de la campaña.
El nombre de Álvaro Ratón lleva en la agenda de Miguel Linares desde los primeros compases del mercado de fichajes, tal y como contó este periódico. Natural de Carballiño y con paso por equipos como el Montañeros, el Arroyo y el Villanovense, pasó por los filiales del Betis y del Zaragoza antes de llegar a debutar en Segunda División con el primer equipo maño. En La Romareda ocupó, salvo en su primera temporada, el rol de guardameta suplente durante siete campañas, hasta que decidió probar suerte en el extranjero, pasando por el Wisla Krakow polaco y el Lamia griego. El pasado verano decidió volver a casa y enrolarse en el Ourense, donde fue un fijo en la portería, disputando 32 encuentros y encajando 41 goles.
El Avilés cierra la portería
El fichaje de Ratón se suma al ya confirmado de Marco Coronas. El guardameta avilesino, todavía en edad sub-23, llega al Suárez Puerta tras dos temporadas en Unionistas de Salamanca, donde disputó doce encuentros, sin llegar a consolidarse en la portería salmantina. Donde sí fue importante fue en las filas del Vetusta, siendo titular indiscutible durante dos campañas en Segunda Federación. El Requexón vio crecer a un portero hábil a la hora de blocar balones, con buen juego de pies y que, antes de dar el salto a la entidad carbayona, se formó en El Quirinal.
En total, el Avilés suma siete fichajes durante este mercado veraniego. La firma de Álvaro Ratón se suma a las ya confirmadas de Marco Coronas, Markel Artetxe, Jon Sillero, Samu Mayo, Pitu Doncel y Cris Montes. Además, el cuadro blanquiazul ha renovado a tres de los jugadores de la pasada campaña: Berto Cayarga, Santamaría y Andrés Carmona, además de estar trabajando en la continuidad de Javi Cueto, máximo goleador la temporada pasada.
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