Un talento curtido por dos entrenadores de Primera División: así es Cris Montes, el nuevo extremo del Avilés

El Avilés ya tiene nuevo extremo. El cuadro blanquiazul se ha hecho con Cris Montes, centrocampista criado en Mareo y que llegó a jugar, hace dos campañas, en Segunda División. El tinerfeño se compromete con la entidad asturiana para las próximas dos temporadas, hasta 2028.

“Estoy muy feliz de formar parte de este proyecto y deseando devolver sobre el campo toda la confianza que han depositado en mí”, asegura el extremo, que dice afrontar esta etapa “con mucha ilusión, ambición y con ganas de vivir grandes momentos con nuestra afición”. “Estoy muy agradecido a la directiva por apostar por mí y por hacerme sentir tan valorado durante el proceso”, señala. Cris Montes es el primer fichaje veraniego del Avilés que firma con el club para las próximas dos temporadas.

Un perfil que encaja con Yago Iglesias

Su estilo, además, encaja con la propuesta que quiere llevar a cabo Yago Iglesias con su Avilés. El extremo canario no destaca por su desborde en el uno contra uno o por la punta de velocidad, pero sí tiene calidad para asociarse y encontrar los espacios, algo clave para el entrenador gallego. Si por algo brilla el tinerfeño es por su calidad en el golpeo y por su inteligencia en espacios reducidos, algo muy valioso en el fútbol de posesión de Iglesias. Además, es una pieza muy versátil, ya que puede jugar tanto caído a banda derecha, donde actúa a pierna cambiada, como de “10”, con un delantero por delante y dos compañeros en las bandas.

Cris Montes puede presumir de que a lo largo de su carrera ha contado con entrenadores de gran nivel que le han ayudado a pulir su talento. Antes de salir de la factoría de Mareo, el extremo pasó por las manos de José Alberto López, actual entrenador del Racing de Santander, que ha conseguido el ascenso a Primera División. En el filial del Sporting compartió equipo con jugadores como Berto Cayarga, actual futbolista del Avilés, o Claudio Medina, ariete que defendió durante una campaña la camiseta blanquiazul. Antes de salir de Asturias, Montes también pasó por un Langreo que dirigía un joven Hernán Pérez, actual seleccionador español sub-15 y que, como futbolista, también defendió la camiseta del conjunto del Suárez Puerta.

Un recorrido marcado por técnicos de peso

En su cesión en el Badalona, ya siendo jugador del Omonia Nicosia chipriota, Montes coincidió con otro de los entrenadores más reputados del fútbol español, Manolo González, actual técnico del Espanyol. La campaña anterior había estado en ese equipo, dirigido por el preparador periquito, el hasta ahora capitán del Avilés, Natalio.

Canterano del Sporting, con el que llegó a jugar en el filial, Cris Montes empezó a labrarse un nombre en el mundo del fútbol por los campos asturianos. El canario pasó por el Lealtad y por el Langreo antes de probar su primera aventura en el extranjero de la mano del Omonia Nicosia. Tras regresar a España como cedido al Badalona, el tinerfeño volvió al país chipriota, donde también estuvo en el Nea Salamis como cedido.

De Mareo al Avilés, con parada en Segunda

Unionistas lo reclutó en la temporada 2020/21 para disputar la extinta Segunda División B y, en su segunda campaña con el cuadro salmantino, sumó seis tantos y una asistencia. Montes fue importante en el Eldense que, hace tres temporadas, consiguió el ascenso a Segunda División, llegando a registrar siete dianas y cuatro asistencias. Sin embargo, en la categoría de plata perdió protagonismo, rozando los 1.000 minutos de juego y viendo puerta en una ocasión.

Tras salir del Eldense, se fue al Unión Española, de la liga chilena, para regresar, la pasada campaña, al equipo de su tierra, el Tenerife. En el Heliodoro Rodríguez López disputó diez partidos, cuatro de ellos como titular, sin llegar a superar los 400 minutos. Ni marcó ni asistió.

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Ahora, Cris Montes se compromete con el Avilés para las próximas dos campañas. El tinerfeño se convierte en el sexto fichaje de los blanquiazules durante el mercado estival y se suma a las llegadas de Jon Sillero, Markel Artetxe, Marco Suárez, Samu Mayo y Pitu Doncel. Además, el conjunto asturiano tiene encarrilada la llegada del guardameta Álvaro Ratón, del Ourense. Por otro lado, los avilesinos han renovado a tres de sus piezas de la pasada campaña: Santamaría, Cayarga y Andrés Carmona.