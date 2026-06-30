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El Avilés ya conoce su calendario para la próxima temporada: arranca el curso en casa ante un viejo conocido

Los blanquiazules se miden, el fin de semana del 30 de agosto, al Pontevedra, último rival de la pasada campaña

El último Avilés-Pontevedra disputado en el Suárez Puerta.

El último Avilés-Pontevedra disputado en el Suárez Puerta. / Mara Villamuza / LNE

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Noé Menéndez

Noé Menéndez

El Avilés ya conoce su calendario para la próxima temporada, la segunda del club en Primera Federación. El cuadro blanquiazul arranca el curso jugando en su feudo, el Román Suárez Puerta, ante un viejo conocido, el Pontevedra de Rubén Domínguez. Se da la casualidad de que el último partido del conjunto avilesino la pasada campaña fue ante el equipo gallego, asegurándose en Pasarón la permanencia en la categoría.

Tras ese primer encuentro ante el Pontevedra, el Avilés tendrá que viajar a Bilbao para medirse al filial del Athletic en su primera visita del curso. Posteriormente se enfrentará a equipos como Unionistas, Coria, Barakaldo o Lugo, el último equipo de su nuevo entrenador, Yago Iglesias. Una vez más, el cuadro asturiano tendrá un final de año duro. El último fin de semana de noviembre los avilesinos se miden al Mirandés, uno de los recién descendidos, y, tras jugar contra el Deportivo Fabril y el Mérida, cerrarán el 2026 ante la Cultural Leonesa, el otro descendido.

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Un tramo final con rivales de altura

El cierre de curso también promete ser complicado. El Avilés terminará la temporada 2026/27 midiéndose a varios de los candidatos al ascenso, como son el Mirandés, el Racing de Ferrol o la Ponferradina, último encuentro del curso. Otro de los cocos de la categoría, la Cultural Leonesa, visitará el Suárez Puerta en la jornada 32, el fin de semana del 11 de abril.

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