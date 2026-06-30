El jugador revelación de la pasada temporada en el Avilés, más cerca de seguir como blanquiazul: así está la situación

Uno de los jugadores más codiciados durante el actual mercado de fichajes en clave avilesina es Osky. El lateral izquierdo ovetense, nacido en 2004, pasó, durante la pasada campaña, de ser suplente en Segunda Federación a asentarse en la zaga del Avilés una categoría por encima. Esa progresión no cayó en saco roto, provocando el interés de varios equipos del fútbol profesional español. Incluso se interesaron en él equipos de la Primera portuguesa y de fuera de las fronteras europeas, que pusieron sobre la mesa una importante oferta en términos económicos. Sin embargo, todo hace indicar que los caminos de Osky y el Avilés seguirán juntos una campaña más. El nuevo proyecto blanquiazul, sumado a la situación personal del propio futbolista, ha acabado de convencer al asturiano. Eso sí, por el momento no hay nada cerrado, aunque las partes son optimistas.

Lo cierto es que Osky fue la gran revelación del Avilés el pasado curso. Tras una temporada discreta en Segunda Federación, siendo suplente habitual para Javi Rozada, el ovetense recibió una segunda oportunidad como blanquiazul en los últimos compases del pasado mercado veraniego. El lateral izquierdo supo aprovechar la ocasión y, tras mostrar una imagen mucho más consistente que en el curso anterior, consiguió asentarse en la defensa blanquiazul. En total disputó 25 encuentros, 23 de ellos como titular, superando los 1.800 minutos de juego.

Osky, una pieza sub-23 muy cotizada

A esa evolución se le suma, además, la juventud del futbolista. Osky seguirá siendo esta campaña jugador sub-23, una de las piezas más cotizadas en el mercado de fichajes, ya que son un complemento obligatorio para todas las plantillas. Por ello, buena parte de los equipos de la zona alta de Primera Federación se interesaron en sus servicios, además de varios clubes con su filial en la categoría de bronce. Además, también preguntaron por él desde la Primera División portuguesa y de fuera de las fronteras europeas, con una potente oferta en cuanto a lo económico. Sin embargo, la voluntad del jugador pasa por seguir una campaña más como blanquiazul.

Además de valorar en alta estima el nuevo proyecto que está confeccionando el cuadro asturiano, Osky no olvida la oportunidad recibida el verano pasado. También cabe tener en cuenta la situación personal del propio jugador, que prefiere quedarse en Asturias antes que salir a otro punto del país. Por todo ello, lo más probable en estos momentos es que el prometedor defensa ovetense siga una temporada más defendiendo la camiseta avilesina. Con él, el Avilés tendría ya dos jugadores sub-23 para la próxima campaña, ya que también cumple esa condición Marco Coronas, uno de los últimos fichajes.