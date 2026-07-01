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El Avilés agranda sus raíces por el occidente de Asturias: se asocia con un club valdesano

El cuadro blanquiazul ha firmado un acuerdo de colaboración con el Barcia para dar un paso al frente en la formación de jugadores y entrenadores

Pedro Arboleya, director general del Avilés, y Jose Miguel Fernández, presidente del Barcia.

Pedro Arboleya, director general del Avilés, y Jose Miguel Fernández, presidente del Barcia. / @barcia_cf

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N. Menéndez

El Avilés extiende sus raíces por el occidente asturiano. El conjunto avilesino ha llegado a un acuerdo con el Barcia, club que ha descendido a Segunda Asturfútbol, “con la intención de dar un paso al frente en la formación de jugadores y entrenadores, así como en la metodología de trabajo en las futuras categorías inferiores”.

“Esta alianza nace con el objetivo de impulsar el desarrollo del talento local, compartiendo los recursos técnicos y metodológicos del club avilesino, lo cual generará un entorno de crecimiento que beneficie a todos los futbolistas y profesionales implicados”, explican desde el Barcia. El acuerdo comenzará de cara a la próxima temporada, la 2026/27, y se alargará durante los cursos posteriores.

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