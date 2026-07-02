El Avilés y sus planes con el puesto de delantero centro: se trabaja en una renovación y se ha tanteado a un ariete

Tras centrar sus esfuerzos en cerrar la portería y encarrilar la línea defensiva, el Avilés centra ahora el tiro en apuntalar su ataque para la que será su segunda temporada en Primera Federación. El puesto de delantero centro es una de las demarcaciones que más marcan la diferencia en la categoría y, por ello, el cuadro blanquiazul trabaja en dos frentes para ofrecer diferentes perfiles a su entrenador, Yago Iglesias. Por un lado, el club está en plenas negociaciones con Javi Cueto, máximo goleador la pasada campaña, para asegurar su continuidad en la punta de lanza avilesina. Y, además, ha empezado a moverse para buscar un perfil diferente de ariete. Se trata de Sergio Benito, atacante que la pasada campaña anotó cinco goles y repartió una asistencia con la Ponferradina y el Ourense, ya que en el mercado invernal cambió de equipo. Aún no hay, sobre la mesa, una oferta formal, pero se ha hecho una consulta para hacerse con sus servicios. El madrileño gusta en el Suárez Puerta.

Tras conseguir amarrar las renovaciones de Álvaro Santamaría, Berto Cayarga y Andrés Carmona, a los cuales se sumará en los próximos días Osky, el Avilés trabaja en la continuidad de Javi Cueto. El cuadro blanquiazul le ha pasado una primera oferta al futbolista, que ahora medita si aceptarla o no. Sus registros la pasada campaña hablan por sí solos. A pesar de ser uno de los jugadores con menos minutos disputados, el delantero maliayo sumó nueve tantos, ocho de ellos saliendo como suplente. Su perfil, el de delantero referencia, gusta en el conjunto blanquiazul, donde entienden que su encaje con Yago Iglesias puede ser mejor que con Dani Vidal o Lolo Escobar. Ahora, tras esta primera propuesta, la pelota está en el tejado del futbolista asturiano.

Javi Cueto medita la oferta del Avilés

Mientras, además, se sondea el mercado en busca de otro delantero centro, una operación complementaria a la posible renovación de Javi Cueto. Uno de los nombres que se ha tanteado es el de Sergio Benito, atacante más que contrastado en la categoría. De hecho, tiene el récord de ser el jugador que ha marcado más goles con equipos diferentes en Primera Federación. Canterano del Rayo Vallecano, el madrileño empezó a labrarse su camino en la antigua Segunda B, pasando como cedido por la Cultural Leonesa y el Barakaldo, lugares donde empezó a mostrar su talento goleador.

Tras esas primeras pinceladas, fue el Valladolid el que se hizo con sus servicios. Con el cuadro pucelano llegó a debutar en Primera División, en un empate a dos ante el Elche. Tras defender las camisetas del Badajoz, como cedido, y del Valladolid Promesas, Sergio Benito se fue al Córdoba en la que fue su peor temporada en cuanto a minutos. De allí fichó por el Fuenlabrada, donde anotó siete tantos, para al año siguiente irse al Real Unión, firmando ocho dianas, el mejor registro goleador de su carrera. Allí, además, coincidió con Berto Cayarga.

Sergio Benito, un perfil contrastado para la delantera

La última campaña la pasó entre la Ponferradina y el Ourense. En El Toralín fue suplente, disputando 343 minutos repartidos en doce encuentros, pero aun así consiguió ver puerta en tres ocasiones. Su cambio al Ourense le devolvió a la titularidad, sumando más de 800 minutos en los que anotó dos tantos y dio una asistencia. En el Ourense, además, compartió vestuario con Álvaro Ratón, nuevo guardameta del Avilés.