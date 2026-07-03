El Avilés monta su columna vertebral: así está, ahora mismo, la nueva plantilla blanquiazul

Tras encontrarse, en los primeros compases del verano, el lienzo prácticamente en blanco, el Avilés ya tiene montada gran parte de su plantilla de cara a su segunda temporada en Primera Federación. La dirección deportiva, liderada por Miguel Linares, sumada al trabajo de Yago Iglesias, nuevo entrenador, se ha movido rápido en el mercado para tener, a 3 de julio, al 50% del nuevo equipo blanquiazul. El trabajo tiene mayor mérito si se tiene en cuenta que, tras el cierre de la pasada campaña, el club tan solo tenía un jugador con contrato: Pablo Álvarez. Ahora quedan quince días por delante para tratar de perfilar el grupo con el que el técnico santiagués empiece la pretemporada el próximo 17 de julio.

La primera posición que ha dejado cerrada el Avilés ha sido la portería. La dirección deportiva tenía claro que, tras los números registrados la pasada temporada, era una de las zonas con mayor margen de mejora y, para conseguirlo, se ha movido rápido en el mercado veraniego. Tras despedirse de Álvaro Fernández, uno de los héroes del ascenso a Primera Federación, el cuadro avilesino se ha hecho con los servicios de Marco Coronas, guardameta avilesino al que le queda una temporada como sub-23, y con Álvaro Ratón, el mejor jugador de un Ourense que terminó la temporada en puestos de descenso. Tras ser el equipo más goleado la pasada campaña, el club apuesta por dos nombres de peso para la categoría.

La portería, primera posición cerrada

Los pobres números defensivos no son solo cosa de la portería, por lo que el cuadro avilesino también ha acelerado de cara a apuntalar su nueva zaga. Los blanquiazules han cambiado su pareja de centrales, apostando por el talento vasco. Primero, haciéndose con Jon Sillero, excapitán del Arenas de Getxo, equipo que terminó el año en mitad de tabla, y jugador con más minutos del cuadro vizcaíno. Y, posteriormente, fichando a Markel Artetxe, defensor del Racing de Ferrol que, tras estar en la órbita de varios conjuntos de la zona alta el pasado verano, este mercado ha decidido apostar por el proyecto asturiano. Además, el Avilés se ha asegurado la continuidad de Andrés Carmona. El murciano, que aterrizó en el Suárez Puerta el pasado mes de enero, fue una de las notas más positivas en los últimos partidos de la pasada campaña y, además, puede aportar polivalencia, ya que puede jugar tanto en el eje de la defensa como de lateral izquierdo. Falta, al menos, un jugador más para completar el cuarteto de centrales.

La columna vertebral del nuevo Avilés / LNE

En los laterales es donde más trabajo queda por hacer. El Avilés se hizo con Iker Alday, lateral derecho canterano del Eibar que, tras su paso como cedido por el filial del Athletic, afronta su primera experiencia en un equipo sénior. En tierras vascas fue importante, aunque ahora queda por ver su capacidad de adaptación a otros escenarios. En la otra banda se trabaja en la continuidad de Osky, algo que prácticamente ya está asegurado, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Faltan, además, otros dos jugadores, uno para cada banda.

El Avilés reconstruye su defensa

La sala de máquinas es la posición más delicada del nuevo Avilés. Yago Iglesias precisa de un tipo de centrocampista muy específico, que disfrute con el balón y sea hábil a la hora de conectar con sus compañeros y, por ahora, tiene tres nombres para ello. El primero es Pablo Álvarez, que regresó al club tras su cesión de media temporada en el Numancia y ahora trabaja para ganarse un puesto en el once del técnico santiagués. Además, el primer fichaje veraniego fue en la medular, un Samu Mayo destinado a comandar el juego blanquiazul. Para conectar el centro del campo con el frente de ataque llegó Pitu Doncel, pieza importante del Talavera de la Reina, que terminó descendiendo la pasada campaña.

Donde menos caras nuevas hay, por el momento, es en el tridente ofensivo. El Avilés dio un golpe en la mesa con la renovación de Álvaro Santamaría, al que firmó para los próximos tres años, y con la continuidad de Cayarga, además de hacerse con Cris Montes para la banda derecha, un jugador que ha despertado muchas expectativas dentro del club. El tinerfeño, por el que se interesaron varios equipos de Primera Federación, apunta a ser una de las joyas veraniegas del cuadro asturiano, que sigue sondeando el mercado en busca de un salto de nivel en su delantera. Por el momento, el club tiene ya doce caras para la próxima temporada, pero aún queda trabajo para cerrar la plantilla. Eso sí, todo avanza a buen ritmo.