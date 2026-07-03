Diego Baeza, presidente del Avilés, realizará la mayor inversión de la historia en el Suárez Puerta: nuevo césped, remodelación por dentro y una U televisiva

“Es la inversión más grande que se ha hecho en el estadio”. El Suárez Puerta lucirá, de cara a la próxima temporada, una cara totalmente renovada. Diego Baeza, presidente del Avilés, anunció que va a destinar un millón de euros a remodelar el estadio avilesino, cambiando el césped, mejorando la estructura por dentro y dándole un lavado de cara completo a la instalación. Además, se instalará una U televisiva alrededor del campo y nuevos espacios de publicidad para mejorar los ingresos del club. Todo esto llega tras los datos de audiencia del club en su primera campaña en Primera Federación, donde superó el millón de visualizaciones. “Hemos decidido dar un paso más adelante para que tanto los aficionados como los jugadores y todo lo que rodea al club sienta el aura de crecimiento”, señaló el gijonés.

“Desde mi llegada al club siempre he intentado que creciese en todos los ámbitos, no solo en lo deportivo. Hemos hecho varios esfuerzos, pero este año hemos decidido dar un paso más allá”, explicó Baeza, que, para explicar los cambios que va a vivir el Suárez Puerta, mostró un vídeo con el antes y el después que tendrá el estadio. “La Primera Federación es muy exigente y necesitábamos, tanto como ciudad como desde el club, estar a la altura. Será la mayor inversión que se ha hecho en el club desde su existencia”, subrayó.

Un millón para renovar el Suárez Puerta

La inversión se hará notar tanto en el césped del Suárez Puerta, donde ya se están acometiendo las primeras obras, como dentro del propio estadio, con mejoras en el túnel de vestuarios, en los propios vestuarios y en la sala de prensa. Además, se actuará en la zona de gradas conocida como la Rotonda, detrás de una de las porterías, y se instalará una U televisiva que rodeará el terreno de juego. “Es difícil ver, salvo que sean equipos que hayan descendido del fútbol profesional, algo así en la categoría. Va a medir 240 metros para que nuestros patrocinadores puedan ver que están recibiendo una relación win-win con un club profesional”, explicó Baeza.

El nuevo césped del Suárez Puerta se llevará gran parte de la inversión, alrededor de unos 400.000 euros. Con ello, además, Baeza cumple la promesa que le hizo a Yago Iglesias, su nuevo entrenador, de cara a la próxima campaña. “Se va a cambiar totalmente y vamos a tener un terreno de juego de primer nivel”, subrayó el gijonés. Las obras ya han comenzado y la intención es que finalicen para mediados de agosto.

La concesión, más cerca

“La concesión está más cerca, pero los tiempos eran inviables. No podíamos acometer todas estas mejoras durante la temporada, sería incómodo e incordiaría el día a día. Hemos aprovechado las vacaciones, sobre todo por el terreno de juego”, detalló Baeza sobre la nueva concesión del Suárez Puerta. El presidente del Avilés aseguró que se “ha avanzado” en dicho procedimiento y que “todos los grupos están interesados en que sea así”. “Creo que el acuerdo está más pronto que lejos”, sentenció el empresario , que recordó que la instalación “es del Ayuntamiento, por lo que es inevitable que hables con ellos”. “Han sido flexibles en cuanto hay que hacerlo y para acometer ahora las obras. Para nosotros era necesario tenerlo ya. Llevábamos mucho tiempo haciendo parches”, señaló.