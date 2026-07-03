Uno de los mejores fichajes del pasado verano del Avilés cambia de equipo: "Ha sido un placer"

La Ponferradina, rival del Avilés en Primera Federación, ha hecho oficial el fichaje de Quicala Bari para la próxima temporada. El extremo, uno de los fichajes del pasado verano que mejor funcionó durante el último curso, se va del Suárez Puerta tras disputar alrededor de 1.700 minutos como blanquiazul. “Ha sido un placer formar parte del Avilés y agradezco la oportunidad”, asegura el futbolista en un escueto texto publicado en sus redes sociales.

Quicala llegó al Avilés tras haberse fogueado en las canteras del Racing de Santander y del Athletic de Bilbao. En su primera temporada en un club sénior, el extremo jugó 34 encuentros, 18 de ellos como titular, aunque sin llegar a disputar los 90 minutos en ninguno de ellos. El africano firmó cinco tantos y repartió dos asistencias. La llegada de Lolo Escobar al Suárez Puerta desbloqueó la mejor versión del futbolista, que fue un fijo en el tramo final de la pasada temporada.

Quicala cambia Avilés por Ponferrada

Cabe recordar que, durante el pasado mercado invernal, fueron varios los equipos, entre ellos el Ibiza, que se plantearon su fichaje.