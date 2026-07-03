Así es la nueva pretemporada del Avilés: tres amistosos ante equipos asturianos y tres duelos ante los "cocos" de Primera Federación
El cuadro blanquiazul tendrá su primer partido el 25 de julio, una semana después del primer entrenamiento veraniego
El Avilés ya tiene planeada su ruta para la pretemporada. El cuadro blanquiazul disputará ocho encuentros veraniegos de cara a preparar la que será su segunda campaña en Primera Federación. Los avilesinos se medirán a tres conjuntos asturianos, Oviedo Vetusta, Marino y Mosconia, y a tres de los cocos de la categoría: Ponferradina, Racing de Ferrol y Cultural Leonesa. Además, se medirán al filial del Racing en Astillero. El cierre del verano será la única vez en toda la pretemporada que el Avilés juegue en su feudo, el Suárez Puerta, ante un rival por determinar.
Tras realizar las pruebas médicas correspondientes, el Avilés arrancará los entrenamientos el próximo 17 de julio. Una semana más tarde, el 25 de julio, el conjunto de Yago Iglesias se vestirá por primera vez de corto para medirse al Oviedo Vetusta en El Requexón. Cuatro días después, el 29 de julio, los avilesinos viajarán hasta Luanco para medirse al Marino en su segundo compromiso veraniego.
Tres rivales de peso para medir al Avilés
El primer coco del verano llegará el 1 de agosto. El Avilés se medirá a la Ponferradina, uno de los equipos que la pasada campaña terminó en play-off, en Luarca. El 5 de agosto tocará otro hueso duro, una Cultural Leonesa que acaba de descender de Segunda División a Primera Federación. El duelo se disputará en Bembibre.
El 8 de agosto el Avilés viajará hasta Santander para medirse, en Astillero, al filial del Racing, el Rayo Cantabria. Cinco días después, el 13 de agosto, tocará subirse al autobús dirección Ribadeo, en este caso para enfrentarse al Racing de Ferrol. El 15 de agosto el cuadro avilesino jugará, en Vega de Anzo, contra el Mosconia. Los de Yago Iglesias cerrarán el verano el 21 de agosto, una semana antes del inicio de la temporada, en el Suárez Puerta ante un rival aún por determinar.
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